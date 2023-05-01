Avukat mesleğini seviyor ise ve bir de CEZA DAVALARI ise meslekte ilgi alanı;7/24 işçidir.
Etik değerleri,avukatlık ahlakını, maddiyatın,
-menfaatlerin üstünde tuttum ve İnsanlığı koydum heybeme...
İnsan sevgisini yoldaş yaptım yoluma...
İnsanca yaşayabilmenin mücadelesini vermek için yürüyorum her gün.
Elbette beni tanıyanların deyimiyle:’ATATÜRK’ÜN KIZIYIM’ ben.
Sömürünün çağlarca isim değiştirerek yaşamları harcadığının farkındayım!!!
İşçilerin; taşeron firmalarda asgari ücretin altında, iş güvenliği olmadan, tehlikeli ve sağlıksız koşullarda emeklerini değil, yaşamlarını sattığını görüyorum...
Asgari ücretin insanca yaşamaya yetmeyen ve namerde muhtaç eden sınırının farkındayım...
1 Mayıs, gün gelecek gerçekten bayram olacak bizlere..
O güne kadar sözümdür:
onurlu yaşam mücadelesini hep birlikte sürdüreceğiz...
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MÜCADELEMİ BİRLİKTE SÜRDÜRECEĞİM İŞÇİLER ve BİRLİKTE YOL ALACAĞIM ARKADAŞLARIM-DOSTLARIM;
BOYUN EĞMEYEN,CESUR,İÇİ DIŞI BİR,MERT,DÜRÜST,ONURLU,BAĞSIZ-YANSIZ,HÜR,ATATÜRK’ÜN IŞIKLI YOLUNU ALLAH İNANCIYLA TAKİP EDEN,VİCDANLI-ADİL,BEN DEĞİL BİZ DİYEBİLENLERDİR.
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İşçi arkadaşlarımın 1 MAYIS EMEK BAYRAMLARINI KUTLARIM!
Biz Avukatlar her gün İŞÇİYİZ zaten...
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Av.Tülay Bekar