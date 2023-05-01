Avukat mesleğini seviyor ise ve bir de CEZA DAVALARI ise meslekte ilgi alanı;7/24 işçidir.

Etik değerleri,avukatlık ahlakını, maddiyatın,

-menfaatlerin üstünde tuttum ve İnsanlığı koydum heybeme...

İnsan sevgisini yoldaş yaptım yoluma...

İnsanca yaşayabilmenin mücadelesini vermek için yürüyorum her gün.

Elbette beni tanıyanların deyimiyle:’ATATÜRK’ÜN KIZIYIM’ ben.

Sömürünün çağlarca isim değiştirerek yaşamları harcadığının farkındayım!!!

İşçilerin; taşeron firmalarda asgari ücretin altında, iş güvenliği olmadan, tehlikeli ve sağlıksız koşullarda emeklerini değil, yaşamlarını sattığını görüyorum...

Asgari ücretin insanca yaşamaya yetmeyen ve namerde muhtaç eden sınırının farkındayım...

1 Mayıs, gün gelecek gerçekten bayram olacak bizlere..

O güne kadar sözümdür:

onurlu yaşam mücadelesini hep birlikte sürdüreceğiz...

...

MÜCADELEMİ BİRLİKTE SÜRDÜRECEĞİM İŞÇİLER ve BİRLİKTE YOL ALACAĞIM ARKADAŞLARIM-DOSTLARIM;

BOYUN EĞMEYEN,CESUR,İÇİ DIŞI BİR,MERT,DÜRÜST,ONURLU,BAĞSIZ-YANSIZ,HÜR,ATATÜRK’ÜN IŞIKLI YOLUNU ALLAH İNANCIYLA TAKİP EDEN,VİCDANLI-ADİL,BEN DEĞİL BİZ DİYEBİLENLERDİR.

...

İşçi arkadaşlarımın 1 MAYIS EMEK BAYRAMLARINI KUTLARIM!

Biz Avukatlar her gün İŞÇİYİZ zaten...

...

Av.Tülay Bekar