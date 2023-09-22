Siyasete ve siyasetçilere ne kadar inanırız bilebilmek hiçte kolay değil. Ülkeye hizmet için belirli süre görev yapılması bizde meslek haline getirilmiştir. Bugün söylediğine bir süre sonra tam tersini yapanlara ne kadar inanılır?

Bilebilmek biraz zor…

Bunun sayısız örneklerini her seçim öncesinde ve sonrasında görüyoruz. Önce ak diyenler sonra söylediklerini unutup kara diyebiliyorlar.

Son seçim öncesinde muhalefet lideri olarak Türkiye’yi karış karış dolaşan, halka bütünleşen Meral Akşener seçim propagandalarında bir oy Kemal’e bir oy da Meral’e diyordu. Sanırım pek çok kişi de bu söze inanarak oylarını kullanmışlardır.

Önceki yıllarda MHP’den aday gösterilmeyince bir gurup partiliyle birlikte İYİ Partiyi kurmuştu. Ancak ülkede seçim yasasına göre ülkede tam teşkilatlanamayınca seçime girmesi olanak dışıydı. İşte o zaman Kemal Kılıçdaroğlu on beş milletvekilini ona vererek mecliste gurup kurmasını sağlamış ve bu sayede seçime girebilmişi. Toplumda büyük sempati kazanmış ve kendisine bu olanağı sağlayan Kılıçdaroğluna övgülü sözlerle vefasını dile getirmişti.

2023 seçimlerinden önce gerçek bir muhalefet lideri olarak yaptığı konuşmalarıyla taraftar toplamıştı. Çoğu kişi de onun için helal olsun mert ve korkusuz bir kadın demiş ve böylece merkez sağın liderliğine soyunmuştu.

CHP’den sonra altılı masada ağırlığı olan ikinci lider olmuştu. Seçimin yaklaştığı günlerde önce Kılıçdaroğlu’nun adaylığını karşı çıkmış, İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı desteklediğini açıkça belirtmesi bazılarına garip gelmişti. Sonunda altılı masadan kalkmış, birkaç gün sonra geri dönmüştü. Onun bu davranışı seçmenini kafasını karıştırmıştı. Nitekim yapılan seçimde İYİ Partinin oylarını düştüğü, MHP’nin ise yükseldiği görülmüştür. Bunun nedeni de büyük ölçüde altılı masa olayıydı.

Şimdi önümüzde Mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler var. CHP kendi içerisindeki genel başkanlık açmazına düşerken Meral Hanım zaten dağılmış olarak altılı masa ile ilgisini kestiğini açıkça söylerken bir de vefasızlık örneği vererek; bir zamanlar kendisini destekleyen, on beş milletvekili veren CHP için hayatımın en büyük yanlışıydı diyebilmişti. Afyon’da yaptığı konuşmasında başta Kılıçdaroğlu olmak üzere altılı masanın diğer ortaklarına verip veriştirmiş seçimin kaybedilmesinde onları suçlamıştı. Yerel seçime de kendi başına gireceğini ilan ederek ittifaka kapıları kapatmıştı. Bununla da yetinmeyerek her partinin seçime ayrı ayrı girmesini önermişti. İYİ Parti sözcüsü de yerel seçimlere İstanbul Ankara’da dâhil olmak üzere 81 ilde yerel seçimlere kendi adayları ila katılacağını açıklamıştır.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yaraş’ı cumhurbaşkanı adayı göstermek istemişti. Yerel seçimde şimdi onların karşısına kendi adaylarını çıkarması biraz garip değil mi?

İYİ Parti’nin birkaç küçük ilçe dışında kazanma şansının olmadığı açıkça görülüyor. Bunu Akşener ve parti yönetimi göremiyor mu?

CHP’ye oy vermiş olanları yanına çekebilir mi?

Bu da çok zor…

Böyle olunca da insanın aklına türlü türlü sorular geliyor. Meral Hanımın niyeti AKP’ye yaklaşmak mı?