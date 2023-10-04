Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Soysal, hiç hamile kalmamış kişilerde, doğum yapmış ancak emzirmemiş annelerde, çok uzun süre kontrolsüz doğum kontrol hapı kullananlarda meme kanseri görülme riski arttığını belirtti.

Soysal, şunları kaydetti:

"Menopoza erken girmenin meme kanseri riskini ne şekilde etkilediği merak edilen konulardan biri. Erken menopoza girmek meme kanserine sebep olmaz. Hatta 45 yaşından önce menopoza giren kadınlarda daha ileri yaşlarda menopoza girenlere kıyasla meme kanseri görülme oranı azalmaktadır. Meme kanserini tetikleyen faktör vücuttaki östrojen hormonu. Meme dokusu ne kadar erken yaşta östrojen hormonuyla tanışırsa kanser gelişme olasılığı o kadar artıyor. O nedenle erken yaşlarda adet görmek memede kanser gelişme riskini artırır.

Menopoz evresinin geç başlamasına bağlı olarak meme dokusunun östrojen hormonuyla daha uzun süre karşılaşması da risk faktörlerinden biridir. Erken menopoza giren bir kadında yumurtalıklarda östrojen salgılanmasının 40’lı yaşlardan önce durduğunu anlıyoruz. Bu dönemde kadını erken menopozun diğer olumsuz etkenlerinden korumak için östrojen tedavisi uygulanıyor. Bu tedavi bilinçsiz ve kontrolsüz yapılırsa ya da düzensiz hormon kullanımı durumunda meme kanseri tetiklenebilir. O nedenle erken menopoz tedavisinin mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerekir. Ayrıca ilaç tedavisi başlamadan önce kadında genetik kanser yatkınlığının veya meme sağlığına etki eden herhangi bir risk faktörünün olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır."

Meme kanserinin erken teşhis edilmesinin tedavi başarısını artırdığını belirten Soysal, "Bunun için öncelikle 20 yaşını geçen her kadının düzenli olarak kendini muayene etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Soysal, "En uygun zaman aralığı adetin bitişini takip eden ilk hafta içerisindedir. Meme dokusu adet döneminde daha iyi değerlendirilebildiği için bu dönemde muayene daha rahat olacaktır. Eğer adet görülmüyorsa her ayın belirli bir günü seçilerek o gün kontrol gerçekleştirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

AA