İç giyim uzmanlığıyla kadınların hayatına konfor katan Marks &Spencer, meme kanserine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla Bağdat Caddesi mağazasında bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

‘Birlikte farkında’ sloganıyla düzenlenen etkinlik, Pembe Kurdele Hayat Sigortası ile kadın kanserlerine özel teminatlarla tedavi ve tedavi sonrası iyileşme süreçleri için güvence sağlayan HDI Fibaemeklilik iş birliğinde gerçekleşti. Çağla Şıkel’inmoderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, Prof. Dr. Bülent Çitgez meme kanseriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Tüm dünyada kadınların oldukça yaygın olarak karşılaştığı meme kanseri, erken teşhis edildiğinde çok daha başarılı bir tedavi süreci yürütülebiliyor. Kadınların meme kanserine karşı farkındalık kazanması, erken teşhis ihtimalini artırmak için düzenli taramalara katılması ve öz muayene uygulaması hayati önem taşıyor. Marks &Spencer ve HDI Fibaemeklilik tam da bu nedenle, daha çok kadının bilinçlenmesini, meme kanserine karşı farkındalığın artmasını amaçlayarak, ‘birlikte farkında’ dedi. Etkinlik, Fiba Perakende Marka ve Pazarlama İletişimi Müdürü Reyhan Türkşen Topaklı ile HDI Fibaemeklilik Projeler, ADK, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Fiba Perakende Marka ve Pazarlama İletişimi Müdürü Reyhan Türkşen Topaklı, Marks &Spencer’ın sunduğu ürünlerin, iyileşme sürecine olan katkısından şu sözlerle bahsetti: “Marks &Spencer olarak, kadınlara özel ihtiyaçlarına yönelik ameliyat ve emzirme sütyeni gibi ürünlerimizle sağladığımız konforun yanı sıra, çok geniş bir yelpazede iç çamaşırı seçenekleri sunuyoruz. Bu çabamızın ardında ise kadınların hem sağlık anlamında hem de psikolojik olarak iyi hissetmesine verdiğimiz önem yer alıyor. Meme kanseri tedavisi ve cerrahi müdahale süreçlerinin ardından da dikişsiz, kaliteli ve konforlu ameliyat sütyenlerimizle kadınların sağlıklarına hızla kavuşmaları için yanlarında olmaya devam ediyoruz”

Pembe Kurdele Hayat Sigortası’nı kadınlara sunan HDI Fibaemeklilik’i temsilen konuşan HDI Fibaemeklilik Projeler, ADK, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan, Pembe Kurdele’nin yalnızca bir sigorta ürünü değil, bir sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayarak, kadınların finansal olarak da tedavi sürecine hazırlıklı olmasının önemine dikkat çekti. Erşan, “Her sekiz kadından birinin meme kanseri riski taşıdığını düşünürsek, nüfusa oranla Türkiye’de 5 milyondan fazla kadın bu riski taşıyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi kadınların çoğu, muayene süreçlerini ekonomik nedenlerle ve zamandan tasarruf gibi gerekçelerle ihmal ediyor. HDI Fibaemeklilik olarak, hiçbir tasarrufun sağlığın önüne geçmemesi gerektiğine inanıyoruz. Tedavi sürecinde birçok kadın finansal olarak hazırlıksız olabiliyor. Ancak biz kadınların sağlıklı, mutlu hayatlar sürmesini diliyor, tedavi sürecinde ilaç, kemoterapi, yatış veya ameliyat gibi masrafları düşünmeden, iyileşme süreçlerine odaklanmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bülent Çitgez ise erken teşhisin önemine dikkat çektiği konuşmasında şu açıklamalara yer verdi: “Meme kanseri her 8 kadından birinde görülebilen, oldukça yaygın bir kanser türü. Tüm dünyada ise her bir saatte 190 yeni vaka görülüyor. Ülkemizde meme kanseri tanısı alan kadınların %44,5’i 50-69 yaş aralığındayken, %40,6’sı 25-49 yaş aralığında yer alıyor. Erken teşhis, elbette tedavinin başarıya ulaşması açısından çok önemli. Bu nedenle tüm kadınların düzenli olarak öz muayenelerini yapıyor ve taramalara katılıyor olması gerekiyor”

“RUKEN ASLAN HAYALLERİNDEKİ RENKLERİ DÜŞSEL BİR DÜNYADA İMGELİYOR”

“GECE KULÜBÜ”

SİZ İZLEYİCİLERİ, 11 KASIM CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN GALERİDİANİ’DE KARŞILAYACAK OLAN BİR GÖRSEL ŞÖLEN BEKLİYOR…

Farklı sayılan ancak yaşamın içinde var olan kimi zaman resimsel olarak düşünülmesi güç olankonulara değinen bir ressamRUKEN ASLAN.

Oysa kibu konular ve olgular hemen yanıbaşımızdadır.

Ruken Aslan, iç dünyasını izleyiciye aktarabilmek için adeta bir tiyatro dekoru gibi yanılsamave yanılsatma yolunu seçip; gölge ve ışığın karşıtlığını kullanarak aktarmayı uygun görüyor.İzleyiciyi,gölge ve ışık aracılığı ile kendi düşsel ve yanılsamalar dünyasına yolcuğa çıkartıyor. Rehber ise Ruken Aslan’ınkendisi.

RUKEN ASLAN’ın resimlerindeki temel kaygı,hemen hemen her sanatsal üretimde olduğu gibi, poetik birmekan oluşturabilmeye dayalı. Sanatçı “Gece Kulübü”kavramını resimlerinde dilsel alanda metaforolarak işler ve gece kulübünün yapay ışıklarını, gölgelerini, aynalarını, sarhoş edici içeceklerini, müzikle örülüolan bu alanı bir fantazmagoria alanı olarak kullanır.Yanılsamalara dayalı düşsel bir alan...

RUKEN ASLAN’ınsergideki eserlerinin bir bölümünü oluşturan şehir çizimleri, Baudelaire’ci karanlık bir kent romantizminden esinlenir. Teknik olarak doluluktan ziyade boşluklardan yola çıkılarak oluşturulmuş bu çizimlerin konularını genellikle şehrin kafeleri, barları, parkları gibi aylaklık alanları oluşturur.Serginin bir diğer bölümünü ise şehrin üzerinde uçan meleğimsi figürlerle dolu resimler oluşturur. Şehrin üzerinde uçan kanatlı figürler, sanat tarihinde sıklıkla kullanılmış, arketipsel bir temsildir.Şehir bu figürler aracılığıyla nesneleşir, gözetlenir, arzulanır.

Serginin bir başka bölümünü ise Sanatçı, tür olarak natürmort, manzara ve portre resimlerinin bir karışımı sayılabilecek resim serisi olarak nitelendirir. İlk bakışta bir natürmort resmini andıran kompozisyonlarda nesneler, manzara resmine gönderme yapacak bir biçimsel durum içerisinde sunulurlar. Eserler natürmortun parçası olarak hiçbir yere koyamayacağımız düşsel bir mekanı gösterip göstermediği sanatseverlerin hayal dünyasına bırakılmıştır.

Tüm bunlar bir düş müdür ya da düşün içinde bir düş müdür bütün gördüğümüz ve göründüğümüz Poe’nın dizelerindeki gibi...Herşey eserlerin karşısına geçip ne algıladığınıza ve hayal ettiğinize bağlı…

Ruken Aslan’ın, izleyicileri düşsel mekanlara yolculuğa çıkardığı “GECE KULÜBÜ ” adlı sergisi, 11 Kasım- 2 Aralık 2023 tarihlerinde

Galeri Diani’deizlenebilir.

‘CUMHURİYETİN YÜZÜ’ SERGİSİ

Cumhuriyetin ilk yıllarında sanatta hangi adımlar atıldı? Sinema, müzik, resim, plastik sanatlar, moda, grafik tasarım gibi sanatın birçok alanında hangi devrimler yapıldı?

Borusan Kocabıyık Vakfı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını 1922-1942 yıllarına odaklanan ‘Cumhuriyetin Yüzü’ sergisiyle kutluyor. Sergi 3 Mart 2024’e kadar Galataport O2 Blok’ta görülebilecek.

‘Cumhuriyetin Yüzü’ sergisi 400’ü aşkın orijinal eser, belge ve efemeranla, milli mücadele ve sonrasını kapsayan çeyrek asırlık dönemdeki çok boyutlu toplumsal dönüşümü, sanat ürünlerinin yanı sıra akademik sanat tarihi disiplini kapsamında ele alırken; dönemin estetik anlayışını sosyal yaşamdaki izleriyle aktarıyor.

İzzeddin Çalışlar’ınküratörlüğünü üstlendiği sergi 1920-1943 yılları arasındaki sanatsal üretimlere odaklanırken, Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusu yaşatacak öncelikli temelin sanat olduğu düşüncesinin izlerini de ortaya koyuyor.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA 1000 FİDAN ETKİNLİĞİ

Memleket Partisi Nilüfer İlçe Başkanlığı Cumhuriyetin kutlamaları için fidan dikimi gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 100. Yılında 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Anlamlı etkinlik Memleket Partisi Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Ahmetbey Köyü Şehitlik Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe partililer ve vatandaşlar katıldı. 1000 fidan dikiminin gerçekleştirildiği etkinlik sonrası Memleket Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Nazan Bozan ‘’Ağaç hayattır, sen de bir fidan dik!’’ diyerek yola çıktık. Dikilen tüm fidanların geleceğimize ve Türkiye’mize nefes olması dileğiyle etkinliğimizi gerçekleştirdik. Memleket Partisi olarak beton değil ağaç istiyoruz’ dedi.

‘PARLA‘ MARŞI KLİPLENDİ

Rap müziyeniNorm Ender’in Cumhuriyet’in 100. Yılına özel yazdığı ‘Parla’ marşının yankıları sürüyor. Sosyal medyada da en dikkat çeken marşlardan olan ‘Parla’ya video klip geldi. Norm Ender marşın video klibini hayranlarından gelen videolarla oluşturdu. Klibi sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, marşımızı hep birlikte coşkuyla söyleyen ve bu anlamlı klibi oluşturmamızı sağlayan binlerce güzel kalpli insana kocaman teşekkür edelim ifadelerine yer verdi.

Norm Ender sosyal medyasına yazdığı mesajda ‘İlk defa bir milli marşın doğuşuna tanıklık ediyoruz’ dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yakında Parla’nınhikayesini tüm detaylarıyla anlatacakları bir de belgesel çekeceklerini müjdeleyen rapçi mesajını ‘ Cumhuriyetimizin 100. Yıl marşı Parla’nınklibini yayınlamaktan gurur duyuyorum. Bizi seviyorum’ diye bitirdi.

SEDA ÖĞRETİR’DEN YENİ ÇOCUK KİTABI‘KAVUK’

NTV ana haber spikeri Seda Öğretir çocuklarımızı nefes nefese bir serüvene davet ediyor. Seda Öğretir yeni kitabı ‘Kavuk’u okuyucusuna kavuşturma sevinci yaşarken, TÜYAP Kitap Fuarı’nda çocuk okurlarla buluştu. Uzun kuyrukların oluştuğu fuardaki imza gününde Seda Öğretir’e yoğun ilgi vardı. Çocuklardan ilham alan Öğretir’in şu ana dek yayınlanmış 5 çocuk kitabı bulunuyor. Seda Öğretir bu serüvenin yeni kitaplarla devam edeceğini müjdeliyor.

MİCHELANGELO’NUN GİZLİ ODASI ZİYARETE AÇILIYOR

Rönesans Dönemi İtalyan sanatçılardan MichelangeloBuonarroti’nin Floransa’daki MediciŞapelleri’nde 48 yıl önce keşfedilen ve gizli sığınağı olarak tanımlanan odası halka açılıyor. Duvarlarında Michelangelo’ya atfedilen bazı karakalem çizimlerin olduğu belirtilen oda 15 Kasım- 30 Mart arasında önceden rezervasyon yapanların ziyaretine açık olacak. Odaya aynı anda sadece 4 kişi girebilecek ve içerde 15 dakika kalabilecek.

1475-1564 yıllarında yaşayan Michelangelo’nun dönemin Papası 7. Klement’in öfkesinden kaçmak için bu odayı kendisine yaptığı ve bir süre burada kaldığı ileri sürülüyor.

CAN BOZOKLAR’DAN YENİ PROGRAM

‘HAYATIMIN ŞARKILARI’

Can Bozoklar’ın yapımcılığını üstlendiği “Hayatımın Şarkıları” isimli yeni program önceki gün TRT Müzik ekranlarında seyircisiyle buluştu.

Hayatımın Şarkıları programı ile müzik dünyası özlediği kaliteli içeriğe yeniden kavuştu.

Her hafta ünlü bir ismin stüdyosuna, evine veya bahçesine konuk olan ve ünlü konuklarıyla röportaj yapan Hayatımın Şarkıları programının ilk konuğu pop müziğinin başarılı ismi Gökhan Türkmen’di. Türkmen, hayatına dokunan, bazen hüzünlü bazen sevinçliyken dinlediği şarkıları ve dahasını Hayatımın Şarkıları programında anlattı.

TRT Müzik’te her hafta Pazar sabahları 10.45’te yayınlanacak olan “Hayatımın Şarkıları” programının yeni bölüm konuklarından bazı isimlerse şöyle; Emre Aydın, Özgün, Linet, Sinan Akçıl, Elif Buse Doğan…