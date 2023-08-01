Haber: Beyza Betül Cihan

Massaschusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Canan Dağveren ve ekibi, 6 yıldır geliştirdiği elektronik sutyen projesini tamamladı, ilk pilot çalışmada büyük başarı yakaladı.

Bu cihaz, kanser memeni erken teşhis etme potansiyeline sahiptir. Elektronik sutyen, kadınların günlük hayatlarında giyebileceği bir iç çamaşır olarak tasarlanmış ve meme kanserine yönelik erken teşhis imkanı sunuyor.

Cihaz, göğüs bölgelerini ve sıcaklık farklarını ölçerek kanserli hücreleri erken tespitini sağlamayı amaçlıyor. Kanserli vücut vücut etkilerinin oluşturduğu değişikliklerin saptanması sayesinde erken evrelerde saptanması ve tedavi süresinin hızlandırılması hedefleniyor.