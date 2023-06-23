Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Mağara, sığınak ve barınaklardaki arama-tarama faaliyetlerinde, 20 AK-47 piyade tüfeği, 2 kullanılmaz durumda doçka, 89 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 7 RPG-7 antitank mühimmatı, 16 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 40 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 7 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 32 RPG-7 antipersonel sevk fişeği, 684 doçka mühimmatı, 77 bombaatar mühimmatı, 21 adet 81 milimetre havan mühimmat hassas tapası, hassas terazi, 150 elektrikli fünye, 23 adet 81 milimetre havan hassas tapası, 37 RPG-7 antipersonel hassas tapası, tanksavar beşiği, doçka namlusu, doçka ayağı, 4 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek namlusu, 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mekanizması, 10 AK-47 mekanizması, 3 AK-47 üst kapağı, 2 AK-47 mil yayı, AK-47 el tutamağı, M-16 dipçiği, 8 misket bombası, EYP yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, 3 drone kumandası, 52 palaska, 39 kütüklük ve 20 soğutucu sprey ele geçirildi.

AA