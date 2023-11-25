Serdal Adalı’nın Ankara’da ikinci durağı, Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği oldu. Dernek gezisine katılan Sportif Direktör Mehmet Özdilek, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Özdilek konuşmasında, "Doğru insanlarla doğru yola çıktığıma inanıyorum. Bu yola ben de elimi değil, gövdemi koydum. Ben de atanabilirdim ama beklemedim. Seçim yolculuğunda da Sayın Adalı ile beraber yürüyorum. Ben Mehmet Özdilek olduysam bu, Beşiktaş sayesinde olmuştur. Beşiktaşlılık nedir, Süleyman Ağabey’den öğrendik. Bu sene bulunduğumuz konumdan hiçbirimiz memnun değiliz. Önümüzde kısa, orta, uzun vadeli projelerimiz var ancak başkanımızın bahsettiği gibi ilk hedefimiz takımı ayağa kaldırmak. Devre arasında transfer yapmak çok zor ama bakacağız. Yabancı oyuncularımızın sayısı nedeniyle çok fazla oyuncu sirkülasyonu yapma şansımız yok. 2-3 transfer yapmak istiyoruz. İşimiz kolay mı? Hayır değil ama biz zoru severiz.” ifadelerini kullandı.