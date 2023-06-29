Haber: Aslan Sayım

‘Bazı Aşklar’ adlı single’ı DMC etiketi ile kısa süre önce çıkan Özge Doğru’nun iki KorosuŞişli Belediye Kuştepe Mahalle Dayanışma Korosu Cemil Candaş Kent Kültür Merkez’nde, Koşuyolu Gönülden Nağmeler Müzik Topluluğu ise Kadıköy Evlendirme Dairesi’ndeki konserleri ile Mayıs programında yerini aldı.Proje müzik grupları arasında Farz-I Misol’ün>yeni.grup Muaf’ta Mayıs’tan beri süren performansları kayda değer.Şef/klasik kemençe sanatçısı Sertaç Tezeren, yönetimindeki beş koro:İstanbul Musiki ve Kültür Derneği, Çırağan Musikive Kültür Derneği,Moda Gönüllüleri,Suadiye Gönüllüleri,Eczacılar Odası Türk Sanat Müziği Korosu’nun sunduğu Erol Sayan Besteleri konser dizisi ile özel bir müzik yolculuğuna çıkardı izleyicileriTiyatroların bir bölümünün sezon değişim nedeni ile ara dediği bugünlerde bazı kuruluşlar/gruplar gösterimlerini sürdürüyor. Armoni Müzik Sahne Anton Çehov’un kısa oyunlarından ‘Ayı’ ve ‘Bir Evlenme Teklifi’ni bir kez daha, kurucularından çok değerli Sevinç Aktansel anısına Engin Çağlar Sahnesi’nde 19.Haziran’da izleyiciye sundu.Kaan Erten,Seza Yeğin, Ercan Yenigül, Ayşegül Kaygusuz Güney Alçin, Gonca Akkuş, Ümran Akpınar, Şafak Yaprak, ve yanısıra proje bazında müzik/dans alanından katılan performerler’den oluşan Armoni Müzik Sahne, dan oluşan Armoni Müzik Sahne müzik ve dans projelerini yeni sezonda izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Proje bazında Kaan Erten ve Paşahan Kaytan’ın müzik üretim sunuyor;master müzik şefi ise Eser Taşkıran. Ayşe Sun,Ebru Sırma,Erdem Gündüz,Önder Çevik,Sinan Çırka,Sibel Kasapoğlu gibi pekçok koreograf,üretime katılıyor.Tiyatro sanatçısı ve bale öğretmeni Filiz Coşkuner de değişik yönlerde katkıda bulunuyor.