Boston

MIT Rektörü Sally Kornbluth, yayımladığı görüntülü açıklamada, "Apartheid Karşıtı Koalisyon" (CAA) grubunun pazartesi akşamı kampüste izinsiz gösteri düzenlediğini belirtti.

Kampüste gösteri yapmanın herkes için izne tabi olduğunu söyleyen Kornbluth, dolayısıyla CAA'ya, öğrenci grubu olarak tüm imtiyazlarını kaybettikleri bildirilen mektup gönderildiğini aktardı.

Rektör Kornbluth, CAA'nın öğrenci gruplarının yararlandığı fonlardan yararlanamayacağını, MIT tesislerini kullanamayacağını ve kampüste gösteri düzenleyemeyeceğini ifade etti.

Kararın gösterinin içeriğiyle ilgili olmadığını savunan Kornbluth, "Herkesin kampüsteki ifade özgürlüğünü destekliyorum ancak iyi bir nedenle açık, makul bir zaman ve yer politikamız bulunuyor." ifadesini kullandı.

CAA'dan "öğrenciler MIT'den atılmakla tehdit edildi" cevabı

CAA'dan yapılan açıklamada ise askıya alma kararının kaldırılması ve grubun haklarının iade edilmesi istendi.

MIT yönetiminin kararını "Filistin'in özgürleştirilmesi" mücadelelerine saldırı olarak nitelendiren grup, 13 organizatör öğrencinin okuldan kalıcı olarak atılmakla tehdit edildiğini aktardı.

Yönetimin, 4 aydır grubun eylemlerine farklı cezai önlemler uygulayarak seslerini kısmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Protesto hakkımıza yönelik bu saldırı yönetimin ahlaki akametini ve çaresizliğini göstermektedir." ifadesi yer aldı.

CAA'nın açıklaması, Boston Barış İçin Yahudi Sesi (JVP) ve ülke genelinde 100'den fazla grup tarafından imzalandı.

ABD'deki üniversitelerde "ifade özgürlüğü" tartışması

ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze’ye saldırılarına karşılık düzenlenen Filistin yanlısı gösteriler, İsrail taraftarı bazı kesimler tarafından "Yahudi düşmanlığı" yapıldığı gerekçesiyle eleştiri oklarına hedef olmuştu.

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık 2023'te düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair ifade vermeye çağrılmıştı.

Üç rektör, saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Üç isim de İsrail'e tepki gösterilerini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi nedeniyle yoğun baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, baskıların ardından istifa etmişti.

Harvard Üniversitesi yönetimi, Rektör Gay'in baskılara rağmen görevinde kalacağını duyurmuş ancak bu defa gündeme getirilen "akademik intihal" suçlamaları üzerine Gay, 2 Ocak’ta "hakkındaki kişisel tartışmaların üniversiteye zarar vermemesi için" görevinden ayrıldığını duyurmuştu.