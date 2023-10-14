Sevgili Önce Vatan Gazetesi Okuyucularım Merhabalar;

Canım Annem'in Böbrek Taşı Ameliyatını başarıyla gerçekleştiren ilgi ve alakasını esirgemeyen Üroloji Bölümü Doç.Dr. Selçuk Keskin'e, değerli ekibine, hemşirelerimize, kat görevlilerine ve yatış ve taburculuk işlemlerinde bizlere yardımcı olan Selime hanımada sonsuz teşekkürler.

BAŞARILI OYUNCU AYŞEN İNCİ HİNDİSTAN FİLM FESTİVALİNDE ÖDÜL ALDI

Bu yıl Sanat Hayatının 49.yılını dolduran başarılı Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu Ayşen İnci, senaryosunu ve yapımcılığını Fatih Zaman’ın üstlendiği T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli ''Bana Maviyi Anlat” filmi ile Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Ödülüne layık görüldü. ''Bana Maviyi Anlat'' filminin en önemli yanı ise filmde görme, işitme, bedensel engelliler, Down sendromlular ve MS hastalarının yer alması.

SİNCAR AŞİRETİ'NİNACI GÜNÜ

Mardinli Ünlü Sincar Aşireti'nin lideri Cemal Sincar'ın kardeşi olan ve Medya dünyasında bilinen Ünlü Sinema Film Yapımcıları Zeki Sincar, Adem Sincar'ında dayıları olan Murat Sincar uzun süredir kaldığı cezaevinde ağırlaşarak hastaneye kaldırıldı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan binlerce sevenleri Sincar aşiretini yanlız bırakmadı. Cenazesi Florya Camii'nde kaldırılan Murat Sincar için onbinlerce aşiret bireyleri ile birlikte iş dünyasından siyaset dünyasından sanat dünyasından bir çok ünlü isim katılım sağladı. Önemli isimlerde cenazede çelenkleri ve taziye mesajları da gözden kaçmadı. Murat Sincar'ın cenaze namazını ise Cübbeli Ahmet hoca kıldırdı son yolculuğuna uğurlanırken onbinlerce kişinin tekbir sesleri ile defnedildi. bizlerde sincar aşiretine başta olmak üzere Sincar AŞİRETİ'nin lideri Cemal Sincar'ada baş sağlığı diliyoruz.

İBB'DEN KÜLTÜREL MİRASA KATKI BEYOĞLU SİNEMASI YENİDEN AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1885 yılı yapımı Halep Pasajı içinde bulunan ve 1989’dan bu yana kültür sanat etkinliklerine ev sahibi olan İBB Miras ekipleri tarafından yeniden restore edilen Beyoğlu Sineması’nın yenilenen haliyle açılışını yaparak sinemaseverlerle buluşmasını sağladı. Açılışta Moderatör olarak Oyuncu Rıza Sönmez yer alırken, törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Meclis üyeleri, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray, Sinema Yazarı ve Eleştirmen Atilla Dorsay, Oyuncu Güven Kıraç, Yönetmen Biket İlhan, Yönetmen Mehmet Güleryüz, Senarist Feza Sınar, Basın Pr Uzmanı Derya Özgören, Menajer Bircan Sılan, Yönetmen Aydın Orak, Yönetmen Tayfur Aydın, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu ve çok sayıda sinema sanatçısı katıldı.

BÜTÜN ÇILGINLAR SEVER BENİ VE KARŞINIZDA ÖZNUR SERÇELER

Stefan Tsanev'in yazdığı, Hüseyin Mevsim2in çevirdiği, Kemal Aydoğan'ın yönettiği 80 dk. tek perdelik ''Bütün Çılgınlar Sever Beni'' Komedi Oyununda Sevgili Dostum Öznur Serçeler, Mert Fırat ve Çağlar Yalçınkaya Muhteşemdiniz.

GOMİDAS ETKİLEYİCİYDİ

Yolcu Tiyatro bünyesinde Surp Vortvots Vorodman Kilisesi Kumkapı’da oynanan Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, Ersin Umut Güler’in yapımcılığını ve süpervizörlüğünü üstlendiği ve Hagop Mamigonyan şefliğinde 40 kişilik kadrosuyla Lusavoriç korosunun sahnede yer aldığı Gomidas oyununa Fehmi Karaarslan hayat veriyor.

KET OYUNU ARA SAHNEDE HAYAT BULUYOR

Soyut Sahne bünyesinde Murat Şevke’nin yazıp yönettiği, Barış Bilgiç, Ercan Tetik ve Ömer Murat Kıraslı’nın oynadığı “KET” oyununu Ara Sahnede izledik.

NİLAY DORSA ''AYNEN'' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Süreyya Terasta albüm tanıtımını gerçekleştiren Nilay Dorsa, Hayrettin Güneş'in prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının söz ve müziği Hakan Gülbiten'e ait olan Aynen şarkısıyla karşımıza çıkıyor. Düzenleme, mix, mastering Voltran Crew imzası taşıyor. Dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland - Selim Seven bulunurken kostümler ise Mitra Kostüm'e ait. Tayland Phuket adasında çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise Ramtinez oturuyor. Geceye Mehmet Güleryüz, Feza Sınar, Nasuh Bektaş, Levent Çekiç, Hikmet Aydoğan, Derya Özgören, Kobra Murat, Burhan Topal, Hilmi Elitez gibi sanat dünyasının önemli isimleri katıldılar.

HINZIR NEŞRİYAT ''MARKOPAŞA'NIN ÖYKÜSÜ ''MEÇHUL PAŞA'' İLE TİYATROLARDA

Dönemin büyük yazarları Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ile karikatürist Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte çıkardıkları Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın 1946’da başlayıp meçhule giden serüvenini anlatan ortaoyunu “Meçhul Paşa”, Tiyatro Hayali tarafından sahneye taşınıyor. Emrah Eren’in yönettiği, Bülent Çolak, Erdem Akakçe ve Fatih Koyunoğlu’ndan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Türk basın tarihinin en yüksek tirajlı yayınları arasında yer alan haftalık mizah dergisi Markopaşa’nın maceralı öyküsünü anlatan oyun, 17 Ekim’de Fişekhane’de, 31 Ekim’de ise House of Performance’da İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...