Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ifade etti.

Rakibe ilk yarı ciddi pozisyon vermediklerini belirten Sumudica, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslıda ilk yarı çök kötü oynamadık aslında. Rakibi iyi kapattık ikinci yarının ilk dakikalarında gol yedik. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Bizden daha iyilerdi. Taraftarın tepkisini anlıyorum. Tepkiyi bana değil başkasına göstermesi lazım. Ben buraya geldiğimde 0 puanı vardı bu takımın. 15 puan topladık. Kadroyu ben kurmadım. Bu takım 3 yıl önce iyi oynuyordu çünkü takımı ben kurmuştum. Tepkiyi anlıyorum ama şu an için taraftarın bize destek olması lazım. Açıkçası bu takımın 7-8 transfere ihtiyacı var yoksa Süper Lig'de kalmamız çok zor. Her maça 3 Türk futbolcuyla başlamamız lazım. Bu bizi zorluyor. Bugün Ogün'ü değiştirmek istedim performansı iyi değildi. Ogün'ü çıkarsaydım koyacağım başka Türk yok. Yedekte sadece İlker var oda forvet. Bu ülkede herkes futbolu biliyor, herkes teknik direktör."