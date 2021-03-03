Yaşar ŞENYÜZ

Ezan’ıyla çan’ıyla bir çok dil ve bir çok kültürün aynı sokakta barındığı

‘‘MARDİN’’ Dünya Turizmine Hazır

Son günlerde bir çok Mardinli iş insanı arkadaşlarımla yolum kesişiyor ve bana ballandıra ballandıra Mardin’i anlatıyorlar, biraz da kıskandırıyorlar yani. Birde lafı ahh bizim oaralara bir gelseniz görseniz ne fotoğraflar çekersin, sayfalar dolu haber yaparsın’a getiriyorlar ya... Ben Mardine gitmeyeli tam 38 yıl olmuş, aslında son zamanlarda bende çok merak ediyorum ve gitmeyi çok istiyorum ama malum pandemi buna izin vermiyor. Mardinli bu dostlarımın gönüllerini hoş tutmak için, Mardin siyaset tarihinin 3 dönem başkanlık yapan tek ismi oldunu öğrendiğim Mardin Merkez ilçesi; Artuklu Belediye Başkanı A.Kadir Tutaşı aradım. 90’lı yılların ortalarında seçilen Başkan Tutaşı Mardin’in uluslararası marka değeri kazanmasında en önemli kilit rolü oynayan isimlerinden biri olarak Mardin kültür miraslarının korunması ve tanıtılmasında önemli imzalar atmasıyla biliniyor. Kendisine Pandemi sonrası Mardin’i neler bekliyor diye sohbet ettik.

Sayın Başkan Turizm açısından önemli merkezlerden biri olan Mardin pandemi nedeniyle tüm dünya’da olduğu gibi özellikle turizm alanında etkilenen yerlerden birisi oldu. Normalleşmeye doğru atılan adımlar neticesinde Mardin’in Turizime hazırlık açısından durumu nedir ?

Yaşama dokunuş merkezi olan mardin’den öncelikle tüm halkımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. Dinler ve Diller tarihinin en önemli mihenk taşlarından biri olan Mardin sadece tarih ve kültür özelliklerinin dışında Ortadoğu ticaret kanalının geçiş merkezi olması münasebetiyle çok önemli bir stratejik yapıya sahiptir. İpekyolu güzergahının ana merkezi olan mardin milyonlarca insanın ekmek kazanım teknesi olmuştur. Yaşam kardeşliği, kültür ve kendine has töre anlayışlarıyla aslında tüm yurttaşlarımızın kendilerini Mardin’li gibi kendi evlerinde güven ve konfor içinde hissetmelerine sebep olan duyguların kazanılmasına da sebep olmuştur. İşte bu dokusunu hiç kaybetmedi. Entelektüel bir yaşam tarzına sahiptir Mardin ve bu özellikleri nedeniyle medeniyet beşiği olarak marka kazanması tamamen hakettiği bir ünvandır.

Pandemi tüm dünya’nın ortak sorunudur ve herkes çok etkilendi. Bizlerde burada bir çok çalışmamızı bu nedenle askıya almak veya yavaşlatmak zorunda kaldık ama ne umudumuz tükendi, ne de geleceğe dair korkumuz oldu. Halk, esnaf, çiftçi, yatırımcı,sanayici herkes üzerine düşenin çok daha fazlasını yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Direndik ve bu musibet’ten kurtulup yeniden şahlanma ataklarına kendimizi hazırladık. Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz bir yandan pandemi ile mücadele ederken, diğer yandan da Mardin’deki yatırımsal projelerin devamı için muhteşem desteklerle yanımızda durmaya devam ettiler. Sayın valimiz ve ilgili birimlerimizle hem pandemi ile mücadelede üstün gayret sarfetmekteyiz, hem de biran önce Mardin’in normalleşme sürecinde turizm ile dünya buluşmalarını gerçekleştirmeye yönelik tüm alt yapı çalışmalarını güçlendirmeye çalışmaktayız. Mardin’in muhteşem yürekli insanları, esnafları, stk’ları ve yatırımcıları ile kol kola çalışıyoruz. Çünkü bu şehir Dünyanın medeniyet beşiğidir.

Ülkemizdeki yaşanan tüm menfi sorunları aşacağız, pandemi hepimize çok daha fazla dikkatli olmayı, birlik olmayı ve daha fazla geleceğe dair yatırımlar yaparak çalışmayı öğretti. Birlik ve dirliğimiz sayesinde biz Mardin olarak Turizm alanında Dünya markası sıralamasında lider olmaya hazırlanıyoruz. Turizm bu kent için ve bu kentin ülkemiz için olan önemini hepimiz bilmekteyiz. Ancak taş konaklarımızdan oluşan butik otellerimiz ve diğer tür otellerimiz elbetteki bu şehir için yeterli değildir. Mardin sadece merkez yönüyle değil, diğer ilçelerinin ve köylerinin tamamı tarih, kültür, sanat ve kendine has üstün özellikleri ile doludur. Küçük ve orta yatırımcılar ellerinden gelen tüm destekleri mardin için harcamaktadırlar ancak dünya markası olmaya karar vermiş bu kente daha fazla ve daha büyük yatırımcılar gerekmektedir.

Milyonlarca vatandaşa tarih yaşatıyoruz, kültür yaşatıyoruz, tarihimizin ve dokumuzun bozulmaması için en hassas düzeyde dikkat ediyoruz, mardin bir dünya kentidir ve bu kent hem yerli hem de yabancı yatırımcıya açık ve destek veren bir yapıdadır. Gerek Hükümetimiz ve gerekse sayın valimiz ile bu konuları sürekli projelendirip hızlandırma gayreti içerisindeyiz.





Mardin bugün, güvenlik açısından yerli ve yabancı turistler için ne kadar güvenli ?

Sadece Mardin değil, bütün güneydoğu bu konuda artık son derece güvenli ve huzur tesisi tamamlanmış bir bölgedir. Hiçbir provokasyona pirim verilmez. Halkın acı dolu geçmişine baktığınızda neleri kimler yüzünden kaybettiğimizi daha iyi anlarsınız. Biz barış ve huzur kentiyiz. Yerli ve yabancı her konuğumuzu canımızdan aziz bilir ve o şekilde ağırlarız. Mardin dünya tarihine misafirperverlik ile damga vurmuş bir kenttir. Benim şehrimin insanı yaradandan ötürü yaradana saygı gösterip seven bir halktır.

Ezan ve kilise çanı aynı anda çalan, bir çok dil ve bir çok kültürün aynı sokakta yankılandığı bir kent’te kimse huzur bozamaz. Önceliğimiz Turizm ve tarım ile güçlenmektir. Her iki aşamanın istihdama katacağı güç tartışılmazdır. Biz şehrimizin paris ve roma yönünüde ortaya koyduk, biz şehrimizin kudüs yönünüde ortaya koyduk, biz şehrimizin batı ve doğu sentezini yaşatmayı başararak bu günlere geldik ve bundan sonra daha güneşli günlere yolculuğumuz başlıyor.

Dil’lerin ve Din’lerin yaşayan kenti olan Mardin’in dünya tarihindeki yerinin tartışılmaz olduğunu bilmekteyiz. Terör nedeniyle uzun yıllar hakettiği turizm değerine kavuşamayan Mardin ilimiz 90’lı yılların ortalarından sonra dünya turizmine kapılarını açmayı başarmış ve ilerleyen yıllarda rekor seviyelerde hem iç turist, hem de dış turist ağırlamıştır. Taş evleri, mistik yapısı, doğa özellikleri, iklim güzelliği, camiler, kiliseler, dar sokaklar ve geceleri gerdanlık görünümüyle ruhlara şerbet sunan Mardin Pandemi sonrası rekor turist merkezi olmaya hazırlanıyor.