MALATYA AA- Battalgazi ilçesindeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde Halk Eğitimi Merkezince açılan dikiş nakış kursuna 100 depremzede kadın katılıyor.

Kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları eğitimin ardından masa örtüsü, el örgüsünden yelek, çanta, işlemeli havlu, seccade ve nevresim takımı dikiyor.

Örgü örüp afetin psikolojik etkisinden uzaklaşarak moral bulan kursiyerlerin yaptığı ürünler, kurs görevlileri tarafından internet üzerinden satılmak üzere alınıyor.

Satılan ürünlerin gelirleri depremzede kursiyerlere verilecek.

"Kadınlarımız çok mutlu"

Kale Kaymakamı ve Teknokent Geçici Konaklama Merkezi Koordinatörü Mustafa Aksoy, AA muhabirine, depremlerden etkilenen Malatya'da yaraların sarılması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kentte devlet ve milletin el ele gayretle çalıştığını vurgulan Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Merkezince açılan dikiş nakış kursunda depremzede kadınların meslek edindiğini belirtti.