Makat Apsesi, anüs, rektum veya makat bölgenizin (cinsel organlarınız ve anüs arasındaki boşluk) yakınında bulunan irinle dolu çıbana benzer bir yumrudur. Anüsünüzdeki bezlerden biri tıkandığında ve enfekte olduğunda olur. Anal bezde irin ve sıvı toplanır ve sonuç, anüsünüzün (kalçalarınızdaki delik) çevresinde aşırı derecede ağrılı bir apse oluşur. Makat apseleri ayrıca anal apse, anorektal apse veya perianal apse olarak da adlandırılır.



Makat Apsesi Belirtileri Nelerdir?

Makattaki apsenin en yaygın semptomu, anüsünüzün kenarına yakın şişmiş ve hassas bir çıbandır (büyük bir sivilceye benzer). Makat apsesi kırmızı, aşırı derecede ağrılı veya sürekli zonklayıcı olabilir. Oturmak, öksürmek ve kaka yapmak ağrıyı daha da kötüleştirebilir. Anüsten irin benzeri akıntı ve ağrı. Kırmızı, şiş ve ağrılı yumru veya nodül, anüsün etrafındaki dokunun tahriş olması, rektal kanama, karnın alt kısmında ağrı makat apsesinin belirtileridir. Apseler ayrıca ateş, titreme ve diğer grip benzeri semptomlara neden olabilir.

Makat Apsesi Neden Olur?

Çoğu makat apsesi, anüsünüzün içinde bir bez bloke olduğunda veya tıkandığında oluşur. Anüsünüzde birçok bez var. Makat apsesi, bakteri veya dışkı (kaka) gibi bu bezlerden birinin içinde sıkışıp enfekte olduğunda oluşur. Enfekte bir anal fissür (anüsünüzün astarında yırtılma) varlığı, anal travma (anal seks sırasında olduğu gibi), cinsel yolla bulaşan bir hastalık durumunda makat apseleri daha sık görülmektedir. Son yapılan çalışmalar makat apsesine bağlı anal fistülü bulunan hastalarda yüzde 80 yoğun stresli dönem ve anksiyete bozukluğu tanımlanmıştır. Fistül hastalığını tek başına tedavi etmek genellikle yeterli olmaz. Hastanın bu durumda anksiyete bozukluğu giderilmeli. Eğer anksiyete düzeltilemez ise, anal apse yüzde 50 oranında tekrarlamaktadır.



Makat Apsesi Tedavisi Nedir?

Makat apsesi tedavisi, çıban gibi görünen irinli apsenin açılıp boşaltılması ile gerçekleşir. Enfeksiyon riskine karşı Dikkat Edin, Makat apsesini kendi başınıza boşaltmaya çalışmayın. Çoğu insan, apse boşaltıldıktan sonra büyük bir ağrı hisseder bu yüzden ağrı hissedilmemesi için lokal anestezi ile makattaki apse boşaltılabilir. İrin ve sıvının dışarı akmasını sağlamak için apsede bir kesi yapılır. Büyük veya derin bir apse durumunda genel anestezi gerekebilir ve işlem bir hastanede gerçekleştirilir. Apsenin yeri ve ciddiyetine bağlı olarak, sürekli drenaj için bölgeye bir kateter yerleştirilebilir. Çoğu durumda dikişe ihtiyacınız olmaz ve bölgeye bir pansuman yerleştirilir. Günde birkaç kez ılık oturma banyosunda oturulması tavsiye edilir. Oturma banyosu, anüsünüzü ve genital bölgenizi ılık su dolu bir küvete daldırmanızdır. Ağrıyı ve şişliği yatıştırmaya yardımcı olur ve iyileşmeyi destekler. Enfeksiyonu durdurmak için veya bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için reçeteli antibiyotikler. Ağrılı bağırsak hareketlerini önlemek için laksatifler veya dışkı yumuşatıcılar.

