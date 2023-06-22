Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (Ebu Mazen) Filistin yönetiminin ezeli Türk düşmanlığının yeni bir örneğini Çin'i ziyareti sırasında vermiş.

Mahmud Abbas densizce şöyle demiş: "Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu, Çin'in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin Hükûmeti Çin'in bu mücadelesini her zaman destekliyor. Filistin her zaman Çin'e inandı. Çin'in daima adaleti yerine getireceğine inanıyoruz.”

Filistin'de yönetimler, 1967'de başlayan meslek hayatım boyunca Millî Davamız Kıbrıs konusunda hep Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan'ın yanında yer almıştır. İslâm Örgütü'nün bütün Konferanslarında Kıbrıs konusunda kabul edilen kararların çoğuna çekince koymuştur.

Filistinli delegeler katıldıkları toplantılarda aktif şekilde Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve Yunanistan'ın "sözcüleri" gibi hareket edip konuşmalarında hararetle "Rum-Yunan" görüşlerini dile getirmişlerdir.

Mahmud Abbas, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Lideri Papaz III. Makarios'un yakın arkadaşı olarak bilinirdi.

Makarios 1960'da Türklerle Rumlar arasında "eşit kurucu ortaklık" temelinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkmak için önce siyasî teşebbüsleri yapan, sonra terör hareketlerini başlatan kişiydi. Makarios, Kıbrıs Kıbrıs Türk halkını yok etmek amacıyla kurulan EOKA terör çetesinin Ada'daki Türk Türkleri katletme hareketini başlatmıştı.

EOKA teröristleri 24 Aralık 1963 gecesi, yani "Noel /Christmas" gecesi, Ada'da 1960 Antlaşmalarına göre bulunan Kıbrıs Türk Alayı'nın Baştabibi Dr. Nihat İlhan'ın eşini ve üç oğlunun evlerinin banyo küvetinde alçakça katletmişlerdi. Bu olay tarihe "kanlı Noel" olarak kaydedildi.

İşte Kıbrıs'ta bunlar yaşanırken Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) daima Kıbrıslı Rumların yanında yer aldı.

FKÖ Lideri Yasser Arafat, Kıbrıs Türk Halkına karşı katliam hareketi başlatan Makarios ile bir buluşmasındaki sıcak kucaklaşmasının ve iğrenç biçimde Makarios'u yanağından, sakalından ve dudağından öpmesinin videosu internette yer almaktadır. https://youtube.com/watch?v=DZZcrepSwww

Yasser Arafat Kıbrıs Barış Harekâtımızdan birkaç ay sonra BM 29. Genel Kurulu'nda 13 Kasım 1974 günü yaptığı konuşmada Türkiye'ye haklı müdahalesinde ima yoluyla dahi hiçbir şekilde destek vermeden diplomaside Kıbrıs Rum tarafının ve Yunanistan'ın görüşleri istikametinde olduğu belli olan ifadeler kullanmıştır. Şöyle demiştir:

"Kıbrıs sorunu gözümüzün önünde birkaç ay önce şiddetli bir şekilde patladı. Her yerdeki tüm halklar, Kıbrıslıların acılarını paylaştı. Birleşmiş Milletler 'in Kıbrıs'ta adil bir çözüme ulaşma çabalarını sürdürmesini, böylece Kıbrıslıları daha fazla savaştan kurtarmasını ve bunun yerine onlar için barış ve bağımsızlık sağlamasını istiyoruz..."

Kıbrıs adasının güneyi Filistinli gerillaların, ASALA, PKK dahil çeşitli terör unsurlarının üssü haline gelmiştir.

1980’lerde, Lübnan’ın Bekaa vadisine yerleşmiş olan olan Filistinli gerillaların, ASALA, PKK ve Türkiye’den kaçmış olan yasadışı sol örgütlere eğitim alanı sağladığına dair somut bilgilere dayalı haberler dolaşmıştır.

Yasser Arafat 1982’de Kuveyt’te düzenlediği bir basın toplantısında “Filistinlilerin Ermeniler gibi katliama uğratılamayacağını” ifade etmiştir.

FKÖ Lübnan’daki Ermeni ASALA teröristlerle yakın ilişki kurduğu gibi, Filistinli gerillalar ASALA unsurlarıyla birlikte GKRY'ne gitmişlerdir. Silâhlarını GKRY’de bırakmışlardır.

Bu gelişmeye Türkiye, dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü meslek büyüğüm rahmetli Büyükelçi Nazmi Akıman’ın yaptığı açıklama ile tepki göstermiştir. Akıman olayı “tehlikeli boyutlara varabilecek bir gelişme” olarak nitelemiştir. ( Bkz. 25 Ağustos 1982 tarihli Hürriyet Gazetesi).

Bu vakte kadar Filistinli Yöneticilerin Türkiye'nin herhangi bir davasına açık ve katıksız destek verdiğinin örneğini hiç görmedim. Filistin Devleti'ni yönetenlerin bu tutumunun Filistin halkı tarafından nasıl karşılandığını bilmiyorum, ama, dış ilişkilerde esas olan halkların duyguları değil, bir devleti idare edenlerin tutum ve davranışları ve söylemleridir.

Dış ilişkilerin, diplomasinin temel kurallarından biri "karşılıklılıktır". Diplomasi bizim "al-ver" dediğimiz "ver-al" (give and take) egzersizi şeklinde cereyan eder.

Filistin Devleti ile ilişkilerimizde Filistin'e olan duygusallığımızla hareket etmemizin, almadan vermemizin millî çıkarlarımıza uygun düşmeyeceği de bir gerçektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile herhangi bir şekilde ilişki kurmaktan kaçınagelmiş olan Filistin Devleti'nin yıllardır Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nezdinde mukim Büyükelçiliği'nin bulunduğunu da kaydetmek isterim.

Filistinliler on yıllardır Türkiye'nin davalarına destek vermekten kaçınarak Yunanistan'a ve Batı'ya yaranmaya çalışmışlardır. Günümüzde de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Uygur Türkleri'nin haklı mücadelesini "terörizm" olarak nitelemek suretiyle Çin'e yaranmak istemiştir..

Dış Politika, her şeyden önce, her mülâhazanın üstünde millî çıkarlar gözetilerek yürütülen Dış Politika demektir.