     İnsan, fıtraten / yaratılışından; masnuatın / sanatkârane, sanatlı şekilde yaratılanların en câmii /

     Maddî - manevî bütün vasıf ve hususiyetleri kendinde toplayanıdır.

     Yaratılanların en bedii / eşi benzeri olmayan en güzeli olarak yaratılmış;

     Şecere-i hilkatin / yaratılış ağacının en zîşuur / şuur ve bilinçli meyvesi ve neticesi olmuştur.

     Yani insan; kâinat / evren ağacının şuur / bilinç sahibi bir meyvesi / bir sonucudur.

     Madem insan, şecere-i hilkatin / yaratılış ağacının meyvesi hükmündedir.

     Öyle ise, şecere-i kainatın / kâinat ağacının eczaları / cüz ve parçaları içinde,

     Hepsinden en câmi / kendisinde her şeyi toplu hâlde bulunduran;

     Kök ve asıldan en uzak bir cüz’ / bir parçadır.

     Madem ki insan, kainat ağacının en câmi / en içerikli, kökünden en uzakta bulunanıdır.

     Üstelik mahlûkatın / yaratılmışların zişuur / şuur sahibi olan bir cüz’üdür.

     Demek ki, insanın şüphesiz ki,  şuuru küllî / herşeyi kapsayıcıdır.

     Demek ki, insanın nazarı umumî / genel bir mahiyet arzetmektedir.

     Demek ki, insan; şecere-i hilkatin / yaratılış ağacının mecmuunu / hepsini ve tamamını

     Görebilecek;  umumî / genel bir nazar ve bakışa mâliktir. Şuuru küllî / kapsamlı ve kapsayıcıdır.

     Sâni’in / Sanatlı Bir Yaratıcı olan Allah’ın maksatlarını, en iyi bilen ve en iyi bildirendir.

     Öyle ise, Kâinat Sânii’nin / Evren Yaratıcısı’nın en has bir muhatabı / hitap ettiği,

     Seslendiği ve konuştuğu kimse, O olacaktır. Çünkü, hem küllî / kapsamlı bir hüviyet sahibidir.

     Hem de, şuurlu / bilinçli, genel bir nazar ve bakış sıfatlıdır.

     Böyle olduğu içindir ki, hususî / özel bir hitaba / seslenişe mazhar olmuştur.

     İşte ey insanlar! Acaba hiç düşündünüz mü? Aklınızdan hiç mi geçmedi?

     Şu mezkur / zikredilen / adı geçen;

     Ferd-i ferid / hiç benzeri gelmemiş ve gelmeyecek olan Zât;

     Acaba Hz.Muhammed Mustafa’dan başkası olabilir mi? 

     Hem şu makama elyak / en lâyık olarak;

     Hz. Muhammed’den gayri bir ferdi, tarihler gösterebiliyor mu?

     Şimdi ey gözünde hastalık ve kalbinde körlük olmayan adam!

     Şu kâinat içindeki insan âlemine bak!

     Ta ki âyân beyan / apaçık bir şekilde, mütekabil / karşılıklı iki daire ile,

     Birbirine  nazır / birbirine bakan iki levhayı göresin!

     Bak dairelerden birisi, gayet ihtişam ve intizam içinde

     Muhteşem ve muntazam bir Rububiyet / Rablık dairesidir.

     Levhaların birisi de, gayet ittikan / sağlamlık içinde,

     Nihayet mizanlı / ölçülü olan musanna / san’atlı ve murassa / süslü bir san’at levhasıdır.

     Amma dairenin ikincisi ise, gayet istikamet / doğruluk ve inkıyad / boyun eğme içinde

     Münevver / nurlu ve müzehher bir ubudiyet / kulluk dairesidir.

     Levhanın ikincisi de, nihayet vüsat / genişlik içinde bir tefekkür

     Ve istihsan levhası ve gayet cemiyetli bir iman ve teşekkür sahifesidir.     

     Çünkü insan, rububiyetin külliyat-ı şuununa / Rablık işlerinin tamamına bir şahid

     Ve kesret / çokluk dairelerinde Vahdaniyet-i İlahiye’ye / Allah’ın Birliği’ne

     Bir dellal / ilân edici ve mevcudatın tesbihatına bir müşahid ve bir zabittir.

     Ve hakeza / bunun gibi onun emanetle mükerrem / keremli,

     Hilafet gerdanlığıyla müşerref / şerefli kılındığına

     Hadsiz, sayılamıyacak kadar delail / deliller vardır.

     İşte insan, bütün bu kadar ehemmiyetiyle beraber;

   “İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?” 75 / 36 âyetinde belirtildiği üzere,

     Bu insan zannediyor mu ki, başı boş bırakılacak ve yarın hesaba çekilmeyecek, kella / asla!

    Belki, az çok bütün amellerinden hesap vermek üzere haşir ve ebede gidecektir.

                                                                           