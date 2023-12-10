Haber: Damla Oya Erman

The New York Times'ın yaptığı bir araştırmaya göre, hastane yılda binlerce zayıflama ameliyatı gerçekleştiriyor ve bu prosedürlerde uygun olmayan hastalara öncelik tanıyabiliyor.

Bellevue Hastanesi'nin bu yıl yaklaşık olarak 3,000 zayıflama ameliyatı gerçekleştirdiği belirlendi. Ancak dikkat çeken bir nokta, bu operasyonlardan bazılarının New York City'nin Rikers Adası hapishanesinden gelen mahkumlar üzerinde yapılmış olması.

Bariatrik cerrahi olarak bilinen bu operasyonlar, hastanın midesini küçültüp yeme alışkanlıklarını değiştirmesini gerektiren ciddi müdahalelerdir. Ancak hapishane koşullarında bu tür bir diyeti sürdürmek neredeyse imkansızdır.

Araştırmaya göre, Rikers Adası'ndan en az 11 mahkum, Bellevue Hastanesi'nde bu tür zayıflama ameliyatlarına tabi tutulmuş. Mahkumlar, ameliyat sonrası hapishane koşullarında gerekli diyet gereksinimlerini karşılayamadıklarını belirtiyor.

300 pound ağırlığındaki mahkum David Mustiga, ameliyatın hapishanede iyileşmenin zorlukları konusunda kendisine bilgi verilmeden gerçekleştirildiğini ve ameliyatı gerçekleştiren doktorun bu şansın onun tek şansı olduğunu söylediğini belirtti. Mustiga, ameliyat sonrasında uygun beslenmekte zorlandığını ve altı aydan kısa bir sürede 100 pound'dan fazla kilo kaybettiğini ifade etti.

Benzer bir durumu yaşayan başka bir mahkum Luis Perez ise yeterli protein alamadığını ve yemek yiyemediğini söyledi.

Bellevue Hastanesi sözcüsü Christopher Miller, Rikers Adası'ndan gelen hastaların diğerleri gibi tarandığını ve hapishanede servis edilecek yiyecekleri yiyebilecek duruma gelene kadar hastanede tutulduklarını savundu.

Ancak doktorlar arasında yapılan açıklamalara göre, hastanedeki bariatrik cerrahlar daha fazla ameliyat gerçekleştirdikçe daha fazla kazandıkları için bu prosedürleri hızla uygulamaya teşvik ediliyorlar.

Bellevue Hastanesi, her bir zayıflama ameliyatı için 11,000 doların üzerinde bir ücret alıyor ve bu masraflar çoğunlukla Medicaid veya sigortasız olan hastaların vergi mükellefleri tarafından karşılanıyor.