Habib BABAR

Dinledikçe duygulanır ve geçmişe dalar gideriz Arap Ali türküsünü… Bu türkü birçok sanatçı tarafından seslendirildi… Kıbrıs'ın Mağusa şehrinde 1943 yılında İngiliz askerleri tarafından genç yaşında öldürülen Arap Ali için yakılan ağıt yıllar sonra Murat Ongun Eres'in sesinden müzikseverlerle buluştu… Tüm olumsuzluklara karşı bir ilke imza atan Eres, Türküsünün klibini ise Kıbrıs’ta Mağusa kalesinde çekti…1943 yıllarından kalan gerçek silahların da kullanıldığı klip yaklaşık bir haftada tamamlandı… Çekimler sırasında duygusal anların yaşandığını dile getiren Murat Ongun Eres,’Biran o günlere gittik. Atalarımızın düşmana karşı mücadelesini gözümüzde canlandırdık…Ben Türk olmaktan, kahraman dedelerimizin torunu olmaktan inanılmaz gurur duyuyorum’diyor… TV8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye’deki performansıyla da büyük çıkış yakalayan Eres ile dününü bugününü konuştuk… Haydi buyurun sohbetimize…





Mağusa Limanı türküsünü tekrar okumak fikri nasıl oluştu?

Yıllar önce bu türkü bir otel programında istek olarak karşıma çıkmıştı. Armonisini biliyordum ama hissedemediğim hiçbir şarkıyı prensip olarak icra etmekten kaçınırım. O gece gönülleri hoş ederek repertuarıma alacağımı dile getirip veda etmiştim. Ertesi günün sabahı gözlerden uzak başka bir mekânda kahvaltı yaparken Mağusa Limanı türküsü aklıma geldi. Bir yandan kulaklığımdan türküyü dinliyor bir yandan kahvaltımı yapıyordum. O kadar etkilenmiştim ki ardarda dinlemeye başladım. Merak edip internetten hikâyesini araştırdım. Ruhumuza tatlı bir hüzün bırakan bu türkünün çok acıklı bir hikâyesi vardı. 1943 yılında Kıbrıs'ın Mağusa şehrinde İngiliz askerleri tarafından genç yaşında öldürülen Arap Ali için yakılmış bir ağıt. O günün akşamı bu türküyü repertuarıma ekledim ve ilk fırsatta okumaya karar verdim.

Peki müziğe nasıl başladınız?

15 yaşımda kendi isteğimle gitar ve şan eğitimi almaya başladım. Böyle diyorum ama rahmetli babam çok iyi bağlama çalar ve söylerdi. 18 yaşlarıma geldiğimde arkadaş guruplarımın vazgeçilmezlerinden olmuştum. Çünkü şarkıları seslendirirken dinleyenlerin üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu gözlemleyebiliyor ve bunun Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf olduğuna kanaat getirmiş ve ilerlemeye devam ediyordum. Bu duruma kayıtsız kalmayan büyüklerimin aracılığı ile İstanbul da belli mekânlarda sahne almaya başladım. O günlerde benim için şarkı söylemekten başka bir gerçek yoktu… Sonra daha farklı mekanlar ve oteller derken, arkadaşlarımın yoğun ısrarı üzerine O Ses Türkiye yarışmasına katıldım. Benim için farklı bir deneyimdi O Ses Türkiye… Çok renkli geçti. Yarışma sonrası halkın ilgisi beni ihya etti. İl il açılışlar ve konserlere davet edildim. Ve peşinden 2018 de ‘’Sen Yolundan Dönme’’ adlı ilk teklimi çıkardım. dediğim gibi de yolumdan dönmeyerek bundan sonra kısmetse daha hızlı kendi eserlerimi çıkarmaya devam edeceğim.





Nasıl bir süreçte ortaya çıktı single?

2018 sonlarında gala gecesi için davet edildiğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halkın yoğun ilgisi üzerine, haftalık programlar yapmaya başladım. Kuzey Kıbrıs'ta bu türkü her gün dinlenir, her mekânda muhakkak söylenir. Bunu gözlemleyince bu projeyi kendime görev edindim. O günlerin yoğun temposunda ne ben ne de ekip arkadaşlarım bir türlü bu projeye yoğunlaşamamıştık. Ancak kendimle kaldıkça bu türküyü söylüyor ve ilk fırsatta Mağusa Limanı'na Arap Ali'nin hikayesini konu alan bir klip çekmeyi arzuluyordum. Pandemi sonrası kolları sıvadık. Klibin Kıbrıslı bir yönetmen tarafından çekilmesi daha eftal olur dedik. Sevgili Mustafa Kemal Çelik, dönemin kostümlerinden silahlarına, araçlarına ve resmi izinlerine kadar her detayı iki aylık bir süreçte tamamladı. Ancak adadan kaynaklı bazı dezavantajlar sebebiyle süreç biraz daha uzadı. Geç oldu ama temiz oldu. Klibimizin senaryo danışmanlığını bir dönem K.K.T.C.'de Cumhurbaşkanlığı tarih danışmanlığı da yapmış olan Bülent Fevzioğlu üstlendi. Halkın diline pelesenk olmuş bu türküyü çok değiştirmeden aranje etmek ve izlenir hale gelmesi yaklaşık bir yılı buldu.

Müzikal çizgileriniz var mı?

''Müzik evrenseldir'' diyoruz ya, sanatçı da evrensel olmalı. O yüzden icraatıyla değil de uçta hareketlerle gündemde kalmaya çalışmak sabun köpüğünden farksızdır. Öncelikle insanlara ne verdiğimizin farkında olmalıyız. Bir marangozun bir demircinin eseri gibi ürünü yıllarca kullanabiliyorsanız sanatçısınız. Bizim işimizse gönüllere dokunabilmek.. Gönüllerde yer almamız gönüllere yön verebileceğimiz anlamına gelmez. Kimsenin haddi de değildir. Eser dediğimizince dokunuşlardan geçer, yapımı da, tüketimi de. Pandemi sürecinde zaten sessiz kaldık .böyle diyorum ama evde üretmeye devam ettik.. Çok duygusal bestelerim oldu ancak sonraki teklimi hareketli yapmak istiyorum sahne sanatçıları da bildiğiniz üzere o dönem belki de herkesten bir tık daha zor bir süreçten geçti dolayısıyla normalleşme evresinde Aktif olarak müzik programları yaptığım için stüdyoyu çoğu zaman prova amaçlı kullandık. Allah bir daha öyle günler yaşatmasın. Bundan sonra özellikle kendi eserlerimi mümkün olduğunca daha sık yayımlamayı planlıyorum.

Müzikal çizginizde belirleyici olan ya da sizi etkileyen müzisyenler kimler?

Çizgi olarak isyan eden şarkılar beni çok cezbetmiyor, tasvip de etmiyorum. Açıkçası klasikçiyim. Sadece tüm halkımızda iz bırakan üstatlarımızın benim de kalbimde yerleri doldurulamaz. Bir Neşet Ertaş geçti bu topraklardan; "neredesin sen" diye bakıyoruz. 40 yılda bir gelir mi Barış gibisi onu da bekliyoruz. Cem Karaca da "beni bekleme kaptan" demiş. Biz de onların bıraktığı izleri takip ediyoruz.

MAĞUSA LİMANI TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ

Mağusa limanında hamal olarak çalışan Ali'nin hikayesidir. Teninin esmerliğinden dolayı Arap lakabını almıştır. Genç yaşta evlenip bir de çocuk sahibi olan Arap Ali güçlü ve kuvvetli bir delikanlıdır. Hemen hemen her akşam işinin bitirdikten sonra meyhaneye gitmektedir. Çalıştığı limana yakın olan bu meyhanede günün yorgunluğunu atmak için bir şeyler içer ve evine öyle gider.Yine bir günmeyhanenin yolunu tutar ve oraya gider. Bu sefer meyhaneye gittiğinde uğultu, kahkaha ve saygısız tavırlar sergileyen İngiliz sömürgesine ait 7 Hint askerlerini görür.

Bakışlarını askerlerin üzerine odaklayan Ali'den rahatsız olan Hint askerleri onun üstüne yürür ve beklemedikleri şekilde Ali'den dayak yiyerek meyhaneden ayrılırlar. Bu olay o gece tüm Kıbrıs'a yayılır. Arkadaşları bu olaydan sonra Ali'ye buraları terket şeklinde telkinde bulunur. Ali ise gitmez. Gitmesi gerekenin onlar olduğunu söyler ve içkisini içmeye devam eder.

Ertesi gün Ali yine iş çıkışında aynı meyhaneye gider ve tüfeklerinde süngü takılı olan 7 Hint askeri onu bekliyordur. İçlerinden bir tanesi Ali'ye doğru hamle yapar. Ali gelen ilk askeri yumrukla yere indirir, fakat kalan 6 askerin süngü darbelerine dayanamaz. En son öfkeli bir şekilde Ali'nin yumrukla yere indirdiği7. askerde Ali'ye süngüsünü saplar. Hızla kan kaybetmeye başlayan Ali'yi 7 Hint askeri sürükleyerek ibreti alem için Mağusa limanına götürür. Ve orada bırakırlar. Olayı öğrenen Ali'nin eşi hızlı bir şekilde limana doğru gelir ve kanlar içerisinde olan Ali'nin başına gider. Ali'nin ağzından o son sözler dökülür. "İskeleden çıktım yan basa basa Mağusa'ya vardım kan kusa kusa. Mağusa limanı, limandır liman, beni öldüren de yoktur din iman". sözleri çıkar ve Ali o dakika ölür. Ali'nin eşi ise "Uyan Ali'im uyan uyanmaz oldun yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun" der. Bu sözleri duyup etkilenen çevre halkı ise bu sözlerden türkü yaparlar.