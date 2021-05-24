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Zülfikar İrencin ve Mustafa Özarslan ‘’Halay’’ Şarkısı Yayında! 

Son dönemde adından sıkça söz ettiren, türkülere farklı bir yorum katan, 25 yılını müziğe adamış Zülfikar İrencin, yeni tekli çalışması “Halay”ı yayımladı. Zülfikar İrencin’in, Mustafa Özarslan ile düetiyle ortaya çıkan “Halay”, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Yeni çalışmasına ilişkin KRT’ye konuşan İrencin, parçanın ortaya çıkış hikâyesine ve pandemi döneminde sanatçıların yaşadığı sıkıntılara değindi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:19
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Zülfikar İrencin ve Mustafa Özarslan ‘’Halay’’ Şarkısı Yayında! 

HABER: ASLAN SAYIM

“BİZ YİNE TÜRKÜLERİMİZİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Pandemi döneminde destek alamayan meslektaşlarının birçoğunun bu süreçte hayatlarına son verdiğini ifade eden İrencin, “Pandemi süreci, birçok insan gibi beni ve bütün meslektaşlarımı da fazlasıyla etkiledi. Maalesef bütün toplumsal olaylarda en çok etkilenen sektör eğlence sektörü. 1 yılı aşkındır sahne alamadığımız gibi, herhangi bir destek de alamadık. Maalesef evine ve ailesine bakamayan meslektaşlarımın birçoğu bu süreçte hayatlarına son verdiler. Biz, zor da olsa bir hayat mücadelesi veriyoruz ama inanıyorum ki mutlaka her şey yoluna girecek. Ve biz yine türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Halay”ın çıkışına ilişkin açıklamalarda bulunan İrencin, “Yeni halay eserimiz, sevgili arkadaşım Ozan Koç'un güzel bir halay çalışması olduğunu söylemesi ile başladı. Dinledim ve hoşuma gitti. Sevgili Mustafa Özarslan abim ile görüştüm ve kendisine ‘düet için destek olur musun?’ diye sordum. Sağ olsun o da bana hem sesiyle, hem de klipte oynayarak desteğini esirgemedi” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zülfikar İrencin Ve Mustafa ÖzarslanHalay
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