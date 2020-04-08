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Zuhal Olcay ile birlikte ‘EYVALLAH’ dedi

Hüsnü Arkan, yeni albümü 'Kanat Sesleri' de yer alan Eyvallah’ı şarkısını Zuhal Olcay’la birlikte yorumladı. 3 Nisan Cuma günü tüm dijital müzik platformlarında yayına giren 'Eyvallah'ın, sözü ve müziği Hüsnü Arkan’a düzenlemesi Efe Demiryoğuran, Cihangir Aslan ait.

08 Nisan 2020 Çarşamba 15:20
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Zuhal Olcay ile birlikte ‘EYVALLAH’ dedi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Şarkı Stüdyo Harems’de kaydedildi. Eyvallah bir aşk şarkısı. Ama yalnızca bir aşk şarkısı değil. Aşkın bin bir türlü halinin, yaşamla ve ölümle ilişkisinin şarkısı. Geçmişi hatırlamanın, geçmişe ait olmamızın, bazı şeyleri yıllarca susmanın ve sonra da anlatmaya başlamanın şarkısı.


Eyvallah, mutsuzlukta da direnç bulmanın, uzakken de yakın olmanın şarkısı. Geceye, uykuya, düşlere karışmanın; o düşlerin içinde yasemin kokusu duymanın şarkısı. Bir başkasının anılarında kalmanın, orada sonsuza kadar yaşamanın şarkısı.

Eyvallah, ruhumuzun çıplaklığını anlatıyor.

Önce Vatan Gazetesi

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Zuhal Olcay Ile Birlikte EYVALLAH DediYaşar Şenyüz
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