ZİLAN DURU ÖDÜLÜNÜ GÜÇLÜ KADINLARA İTHAF ETTİ

HABER: AZİZ KARATAŞ

Oyunculuğunun yanında başarılı sunuculuğuyla da öne çıkan ünlü oyuncu Zilan Duru, geçtiğimiz gün Elazığ’da düzenlenen Anadolu’nun En’leri ödül gecesini sundu. Daha sonra soluğu İstanbul’da alan Duru, İstanbul’da Blue Moon Awards Ödül gecesinde de “Meslek başarı Ödülünü” aldı. Kadına Şiddete Hayır temalı gecede ödülünü almak üzere sahneye davet edilen Zilan Duru, sahnede yaptığı konuşmada; “Bu ödülü başta annem ve tüm halkların tüm emekçi kadınları için alıyorum” dedi. Zilan Duru, daha önce aldığı ödüllerde de kadın haklarına dikkat çeken konuşmalar yapmasıyla desteğini sürdürüyor.