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Zeyno Karadağlı’nın büyük başarısı….

31 Mart 2021 Çarşamba 13:17
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Zeyno Karadağlı’nın büyük başarısı….

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Piyano sanatçısı Zeyno Karadağlı, New York Kısa Film Festivali’nde yarışacak “Tahir Bey” (Mr. Nonexistent) adlı filme yaptığı film müzikleri ile uluslararası sahneye çıkıyor. Karadağlı’nın bu başarısını Engelsiz Yaşam Vakfı’da ödüllendirerek genç sanatçıya ilk ödülünü verdi.

Türkçe adıyla “Tahir Bey” adını taşıyan “Mr. Nonexistent” adlı sinema filmi New York Kısa Film Festivali’nde “En İyi Film” kategorisinde yarışacak. Karısını kaybeden Tahir Bey’in kendisinin de kanser olduğunu öğrenerek verdiği yaşam ve varoluş mücadelesinin anlatıldığı kısa filmin başrollerinde Erhan Yazıcıoğlu ile birlikte Tamer Karadağlı, Okan Bayülgen, Volkan Severcan ve Melda Gür’ün yer alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zeyno Karadağlının Büyük Başarısı….
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