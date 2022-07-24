ZEYNEP BASTIK’TAN NEFES KESEN KONSER

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

Zeynep Bastık bu yaz İstanbul’daki ilk konserini Kemerburgaz’da YBY Yeni Bir Yaşam Etkinlik alanında The Bank Hotel İstanbul sponsorluğunda gerçekleştirdi. Uzun bir süre sonra ilk kez İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşan Zeynep Bastık sahne performansı, şovları, özel repertuvarı ve orkestrası ile nefes kesen bir konsere daha imza attı.

İstanbul’un ilk ve en büyük açık hava, kültür sanat, etkinlik alanı olan YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik alanında, Zeynep Bastık şarkılarını konser boyunca kendisini izleyen 20 bin kişi ile birlikte söyledi. Ormanın içinde doğa ile baş başa bir atmosferde gerçekleşen konsere sanatçının enerjisi de eklenince ortaya unutulmaz bir gece çıktı.

Türk pop müziğinin efsane şarkılarını yeniden yorumlayan Zeynep Bastık aynı zamanda kendisine ait birbirinden güzel parçaları da seslendirdi.

Uzun bir süre sonra ilk kez İstanbul’daki dinleyenleri ile buluşan sanatçı; “Uzun süredir İstanbul’da konserimiz yoktu. Bu akşam özellikle çok heyecanlıydım. sizlerle birlikte enerji dolu, eğlenceli bir konsere imza attık. Çok mutluyum.“ dedi.

Zeynep Bastık sahnede giydiği kıyafetinin sırt bölümünde Çarşı gurubunun logosunun üzeri yazılı “PUNKS NOT DEAD” Serseriler ölmez yazısı dikkatlerden kaçmadı.