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Zerrin Özer: Biliyorlar ki bir tane 'deli Zerrin'leri var

Bursa'da sahneye çıkan Zerrin Özer, 36 saat süren evliliği nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği dönemde, sevenlerinin desteğine işaret etti. Özer, "Sevgiyi zorla satın alamazsınız. Hayatım boyunca doğal oldum, her şeyimi paylaştım. 37 senedir de sevenlerim beni tanıdılar. Kıymetlidir halkımız, her şeyin, gerçeklerin, doğruların farkındadır. Biliyorlar ki bir tane 'deli Zerrin'leri var" dedi.

Zerrin Özer: Biliyorlar ki bir tane 'deli Zerrin'leri var

Bursa'da sahneye çıkan Zerrin Özer, 36 saat süren evliliği nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği dönemde, sevenlerinin desteğine işaret etti. Özer, "Sevgiyi zorla satın alamazsınız. Hayatım boyunca doğal oldum, her şeyimi paylaştım. 37 senedir de sevenlerim beni tanıdılar. Kıymetlidir halkımız, her şeyin, gerçeklerin, doğruların farkındadır. Biliyorlar ki bir tane 'deli Zerrin'leri var" dedi.

30 Haziran 2019 Pazar 15:14
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Zerrin Özer: Biliyorlar ki bir tane 'deli Zerrin'leri var

BURSA, (DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nde sanatçı Zerrin Özer, sahneye çıktı. Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde, hayranları mekanı tamamen doldurdu. Zerrin Özer eskimeyen şarkılarını dinleyicileri için seslendirdi. Repertuvarında yer alan şarkılarla hayranlarını geçmişe götüren Özer, ayrıca rock müziğinin kültleşen şarkılarına getirdiği yorum ile de dinleyicilerinden alkış aldı. 1,5 saat sahnede kalan, zaman zaman duygulanan Zerrin Özer, sevenlerine gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.

'SÖYLEDİĞİM, HER SÖZÜN ARKASINDAYIM'

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zerrin Özer, son dönemdeki evliliğinin hemen ardından aldığı boşanma kararıyla ilgili gündeme yansıyan sıkıntılı süreçte, sevenlerinin desteğine işaret etti. "Rabbim’in çok şanslı bir kulu olduğuma inanıyorum" diyen Özer, "Söylediğim her sözün arkasındayım. Benim en büyük cümlem; 'Rabbim, sevenlerimi, sevdiklerimi başımdan eksik etme'dir. Sevgiyi zorla satın alamazsınız. Hayatım boyunca doğal oldum, her şeyimi paylaştım. İçimden geldiği gibi yaşadım. Özür diledim, sinirlendim ama 37 senedir de sevenlerim beni tanıdılar. 'Zerrin bizim kızımız, bizim mahallenin kızı delidir, ama dürüsttür, doğrudur, yalan bilmez' dediler. Çünkü halktan geldim" diye konuştu.

'BİLİYORLAR Kİ BİR TANE DELİ ZERRİN'LERİ VAR'

"Halka inilmez, çıkılır" diyen Zerrin Özer, "O çıkacağınız süre de hayatınızın sonuna kadar bitmez. O yüzden kıymetlidir halkımız. Her şeyin, gerçeklerin, doğruların farkındadır. Biliyorlar ki bir tane deli Zerrin’leri var. Hepimizi mahallede aileler gibi hissediyorum. Hiçbir zaman sevenlerimden hayranlarım diye söz etmem, söz etmeyi sevmem. Çünkü hayran demek, kendinizi bir basamak yukarıda görmek demektir. Bizler eşitiz, ben sadece çıkmışım şarkı söylüyorum, onları mutlu edebiliyorsam, ne mutlu. Tek bildiğim şey var, insan olabilmek. İnsan olmaya çalışmaya devam ettim yıllarca. Sanırım kıymetli halkımız da bunu görüyor" diye konuştu.

Festivallerin her zaman olması gerektiğini belirten Zerrin Özer, son olarak Bursa’nın kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirerek, burada konser verdiği için mutluluk duyduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zerrin özerDeli Zerrinönce VatanSahne
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