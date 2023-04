Zen-G’nin yeni maxisingle çalışması “Düğüm” dinleyicisiyle buluşuyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Maxi single olarak müzikseverlerle buluşacak çalışmada Düğüm şarkısının sözlü orijinal halinin yanı sıra bir de enstrümantal versiyonu yer almakta. Başarılı rapçi enstrümantal versiyonu için “Yeni kardeşlerim de şarkının üzerine kendi sözlerini yazarak denemelerini yapabilir” diyor.

Sözleri Zen-G imzası taşıyan şarkının enstrümantal versiyonunda sanatçı Can VS ile karşımıza çıkıyor. Zen-G’nin, düzenlemelerini Can VS ile yaptığı “Düğüm” 14 Nisan’da Sony Music Türkiye etiketi ile yayında.