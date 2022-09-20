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Zeki Toprak’tan "Ahımı Aldın” İsimli Yepyeni Şarkı Sevenleriyle Buluştu

20 Eylül 2022 Salı 15:35
Zeki Toprak’tan "Ahımı Aldın” İsimli Yepyeni Şarkı Sevenleriyle Buluştu

Haber: ASLAN SAYIM

Zeki Toprak’ın yeni tekli çalışması ‘Ahımı Aldın’ Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı. 

Trap Pop tarzı ile günümüz müzik tarzına uyum sağlayan başarılı Şarkıcı Zeki Toprak buğulu sesi ve kendine has yorumu ile oldukça iddalı. 

İddalı klibi ve şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken Zeki Toprak müzik severlere merhaba dedi. 

Ahımı Aldın isimli şarkının sözü ve müziği Abdullah Yurtsever imzası taşıyor.  Aranjörlüğünü ise Nihat Ulaş üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda İse yine Nihat Ulaş yer alıyor. Cello : Veysel Matur ve Yaylılar: Modern Yayli Grubu tarafından çalındı.

Zeki Toprak ‘Ahımı Alma’ şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Prodüktör Hayrettin Güneş  yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor. 

Klip Link: https://youtu.be/0No_9EmuJKs

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Zeki Topraktan Ahımı Aldın İsimli Yepyeni Şarkı Sevenleriyle Buluştu
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