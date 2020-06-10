Zeki Güner ve Yonca Lodi’den Düet Müjdesi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Usta söz yazarı ve besteci Zeki Güner, geçtiğimiz aylarda Nihan Akın’la yaptığı düeti hala listelerde zirvedeyken yeni bir düet çalışması haberini sevenleriyle paylaştı. Yıllardır arkadaşlıklarıyla bilinen Zeki Güner ve Yonca Lodi sözü ve müziği Zeki Güner’e ait olan “Yelkovan” isimli bir şarkıyla buluşuyor.

Zeki Güner’in stüdyosunda buluşan ve fotoğraf çekilen ikili yeni bir proje için bir araya geldiklerini ve derin bir aşk şarkısıyla sevenleriyle buluşacaklarının haberini verdi. Yıllar önce sözü ve müziğini Zeki Güner’in yazdığı “Emanet” şarkısıyla büyük bir başarı yakalayan Yonca Lodi ve Zeki Güner yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.