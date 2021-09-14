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Zehra’dan şifa niyetine: OLMAZ GÜLÜM

14 Eylül 2021 Salı 10:49
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Zehra’dan şifa niyetine: OLMAZ GÜLÜM

HABER: DİNÇER KARACALAR

“Cennetten Çiçek” ile YouTube’da 250 milyona yakın izlenme sayısına ulaşarak kırılması zor bir rekora imza atan Zehra, yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısında. İçinde yer alan özel ses frekansıyla dinleyenlerde rahatlatıcı etki yaratan “Olmaz Gülüm”, dijital platformlarda yayında.

“Cennetten Çiçek” şarkısıyla önemli bir rekora imza atan Z kuşağının sevilen ismi Zehra, dinleyicilerinin heyecanla beklediği yeni single’ını yayınladı. Söz ve müziği ‘Arez’ lakabıyla da tanınan Argun Aktaş’a ait olan, düzenlemesine Hatem Tutkus ve oğlu Elber Tutkus’un imza attığı “Olmaz Gülüm”, 10 Eylül Cuma günü klibiyle birlikte dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. 

ÖZEL SES FREKANSIYLA RAHATLATACAK

Latin ve afro-beat ritimleriyle hazırlanan, son bölümünde darbuka ve zurnaya da yer verilen “Olmaz Gülüm”ün en önemli özelliği; içerdiği özel ses frekansı. Şarkıda kullanılan kuş sesleri, Amazon yağmur ormanlarında özel bir ekipmanla ses mühendisleri tarafından kaydedildi. Kuşları ürkütmeden yapılan kayıttaki ses, barındırdığı teta frekansı nedeniyle rahatlatıcı ve depresyon giderici etkiye sahip.

CEVİZ KRALININ MİLYON DOLARLIK ARAÇLARI KLİPTE

Yapımcılığını Erol Köse’nin üstlendiği “Olmaz Gülüm”ün klibi de hayli iddialı. Yönetmen koltuğunda Alişan Günay Yıldırım’ın oturduğu klibin çekimleri, ceviz kralı ünlü bir işadamının Tarabya’daki malikanesinde yapıldı. Çekimlerde işadamının klasik vintage araba koleksiyonunda yer alan milyon dolarlık araçlar kullanıldı.

4 AY BOYUNCA LATİN DANSI DERSİ ALDI

Zehra, “Olmaz Gülüm”ün klibinde de bir sürprize imza attı. Çekimlerden önce 4 ay boyunca Latin dansı dersleri alan genç şarkıcı, sette tüm hünerlerini sergiledi. Dünya Salsa Şampiyonu Melisa Sahra Katılmış ve ekibi de danslarıyla Zehra’ya eşlik etti. Önceki kliplerinde sergilediği ‘sakin’ imajını yıkarak iddialı bir dönüşüm geçiren Zehra, ezber bozacak şarkısıyla hem göze hem kulağa hitap edecek, tabii bir de şifa verecek!

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Zehradan şifa Niyetine: OLMAZ GÜLÜM
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