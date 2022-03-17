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Zaza müziğinin sevilen isimleri PiaSahne’de coştular

Dün gece Zaza Müziğinin efsane isimlerinden birisi olan Uygar Doğanay’ı Beylikdüzü, Beykent’te hizmete giren Pia Türkü Evinde sahne aldı. Uygar yeni bir albüm müjdelerken “Bir aksilik olmazsa bayramın ilk günü albümüz çıkacak. Ama bu albüm öncesinde sevenlerimize bir jest olsun diye bir single ile buluşturacağım. İnşallah albümüm beğenilir” dedi.

17 Mart 2022 Perşembe 10:57
Zaza müziğinin sevilen isimleri PiaSahne’de coştular

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sahnenin yoğunluğunun sorulması üzerine Uygar Doğanay “Belli bir sabit kitlemiz var. Aile boyu sanatçıyız” diyerek cevaplarken yaşanan Ukrayna ile Rusya savaşına lanet ettiğini ve bu acıların çabuk son bulmasını dilediğini ifade etti.Uygar Doğanay sahnede iken kendisini izlemeye gelen amcası Abbas Doğanay’da yeğenin ve Pia Türkü Evi’ni dolduran misafirlerin ısrarı üzerine sahne alarak geceye ayrı bir renk kattı.Uygar Doğanay sahnesine sevilen parçaları ile başlarken kendisini izlemeye gelen ve Pia Türkü Evi’ni tıklım tıklım dolduran müzikseverler ünlü sanatçıya şarkılarında eşlik ettiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uygar Doğanay
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