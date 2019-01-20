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Zara ve Rubato ilk kez aynı sahnede!

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

Zara ve Rubato ilk kez aynı sahnede!

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

20 Ocak 2019 Pazar 17:47
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Zara ve Rubato ilk kez aynı sahnede!

İSTANBUL / HASRET DİLEK DELİER

Son zamanların yükselen müzik grubu Rubato ve evrensel müzik yorumcusu Zara, Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşecek olan ‘Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında 24 Ocak’ta Haliç Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşuyor.

İlk kez aynı sahneyi paylaşacak olan Zara ve Rubato, özel bir repertuvar ile dinleyicilerine eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak. 

Rubato, bir hafta önce müzikseverlerle buluşturduğu ‘Üç’ isimli albümünün şarkılarını Haliç’teki hayranları ile birlikte söyleyecek. 

Zara ise iki ay önce piyasaya çıkardığı ‘Derin Aşk 3’ albümünün en güzel şarkılarını sevenleri için seslendirecek. 

Birçok sürprizin yer alacağı konsere düetler damgasını vuracak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ZaraRubatoHalkın Yıldızları
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