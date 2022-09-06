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"Z KUŞAĞININ GÖLGESİNDE KALMAKTAN KORKAN SANATÇILAR VAR"

Şarkıcı Emrah Çalapkulu, son günlerde bazı sanatçıların Z kuşağına yönelik yaptığı açıklamalara karşı bir duruş gösterdi.

06 Eylül 2022 Salı 10:37
"Z KUŞAĞININ GÖLGESİNDE KALMAKTAN KORKAN SANATÇILAR VAR"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Z kuşağının çok zeki ve yenilikçi olduğunu savunan Çalapkulu, "Gençlere neden yüklenildiğini anlamıyorum. Onlar bizim geleceğimiz ve inanılmaz zeki bir kuşak. Sosyal medyada gördüğüm bazı yorumlar beni çok sinirlendiriyor. Teknoloji çağındayız ve bunu sonuna kadar kullanıyorlar. Onların kendi aralarında farklı bir dili var ve çok eğleniyorlar. Bu dili anlamanlar da sırf kötülemek uğruna yükleniyorlar. Biraz anlamaya çalışsalar aslında ne kadar eğlendiklerini ve zeki olduklarını görecekler. Baktığımız zaman ben sanatçıyım diyen birçok isimden daha çok tanınan fenomenler var. Ve bunu sadece üç beş video çekerek sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Bu çok büyük başarı. Gençlerimize destek olup önlerini açmak lazım. Bence Z kuşağına yüklenen gençlerimizin başarısından ve gümbür gümbür gelmesinden, onların gölgesinde kalmaktan korkuyorlar." dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emrah Çalapkulu
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