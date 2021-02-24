Yusuf Karul'dan, Çağır Beni Acun Abi! 

MANİSA

HASRET D. DELİER

Gazeteci Hasret Dilek Delier'e konuşan Yusuf Karul, "Survivor'da gücüm, aklım ve yeteneğimle tarih yazacağım" dedi.

Yusuf Karul, "Sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdim. Ancak sevgili Acun Ilıcalı hâlâ sesimi duymadı. Yıllardır beğeniyle takip ettiğim Survivor'a katılmak için böyle bir eser yaptım. Acun Ilıcalı'dan şans istedim. Dilerim sizin sayenizde şarkımı ve sesimi Acun'a duyarabilirim" diye belirten Karul, sözlerine şöyle devam etti:

Bir Survivor fanatiği olarak sporcu geçmişimden bahsetmek istiyorum;

Sporcu geçmişim de profesyonel ve amatör olarak 6 kulüpte futbol oynayıp, 3 şampiyonluk yaşadım. Katıldığım takdirde Survivor'da gücüm, aklım ve yeteneğimle tarih yazacağım.

Buradan da sesleniyorum "Çağır Beni Acun Abi!"

Yusuf KARUL Kimdir?

Arabesk-fantezi müziğe yeni bir soluk getirme iddiasıyla yola çıkan Yusuf Karul, 25 Aralık 1976 tarihinde, altı kardeşten dördüncüsü olarak Malatya’nın Doğanyol köyünde dünyaya geldi. Ailesi, o küçük yaşlardeyken İstanbul’a göç etti. Yusuf Karul’un müzik hayatı ise, müziğe olan ilgisinin ailesi tarafından fark edilmesiyle başladı. Annesi bir doğum gününde ona bağlama hediye edince, o da bağlamasıyla besteler yapmaya başladı.

EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINI SONLANDIRSA DA MÜZİĞE OLAN TUTKUSU HİÇ BİTMEDİ

İlkokulu Eyüp Rami İlköğretim Okulu ve Eyüp Merkez İlköğretim okulunda tamamladı. Eğitim-öğretim hayatına Eyüp Sultan Lisesinde devam ederken, maddi sıkıntılar yüzünden okulunu bırakmak zorunda kalan Karul, baba mesleği inşaat kalfalığıyla iş hayatına atıldı. Bu arada müziğe olan tutkusunu asla kaybetmedi ve şan dersleri almaya başladı. Çalışma şartları ve maddi sıkıntılardan dolayı albüm yapma zamanı ve imkanı bulamayan Karul, tüm bu zaman diliminde beste yapmaktansa asla geri durmadı. Bu arada Eyüp Sultan Musiki Cemiyetine kaydoldu ve müzik eğitimine de devam etti.

ARANJÖR SERDAR SEÇME’YLE TANIŞMASI VE ŞAHİN ÖZER’DEN GELEN ALBÜM TEKLİFİ

Yusuf Karul’un müzik hayatında profesyonelliğe geçişi ise, 2015 yılında Aranjör Serdar Seçme’yle tanışmasıyla oldu. Bestelerini Serdar Seçme’nin aracılığıyla ünlü Yapımcı Şahin Özer’e dinleten Karul, yılların özlemi olan ilk albümü için teklif aldı. Ardından stüdyoya giren Karul, ilk albümü ‘Bırakma Beni’yi oluşturdu.

TÜM ŞARKILARIN SÖZ VE MÜZİĞİ KENDİSİNE AİT

Yılların birikiminin yansıtıldığı arabesk-fantezi türündeki albüm, 25 Nisan 2016 tarihi itibariyle dinleyicilerle buluştu. Tamamının söz ve müziğinin Yusuf Karul’a ait olduğu 6 şarkının yer aldığı ‘Bırakma Beni’, Şahin Özer Müzik’ten çıktı. Albümün ilk klibi ise ‘İstanbul’a çekildi. Sosyal medyada kısa süre içinde hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, kişisel web sitesi https://www.yusufkarul.com’u da hizmete soktu

Yusuf Karul'un "Çağır Beni Acun Abi" klibini izlemek isteyenler için link aşağıdadır.

Haber - Hasret Dilek Delier

https://youtu.be/C5o-VDLrCmM