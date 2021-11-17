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Yusuf Güney Duqqan’da performansıyla herkesi çoşturdu

17 Kasım 2021 Çarşamba 10:41
3 Okunma
Yusuf Güney Duqqan’da performansıyla herkesi çoşturdu

ASLAN SAYIM

Ferda Anıl Yarkın, Ömür Gedik, Resul Dindar, İntizar, NiranÜnsal gibi Türkiye’nin tanınmış sanatçılarını sahnesinde ağırlayan Duqqan dün gece de Yusuf Güney’i sahnesinde ağırladı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Yusuf Güney dillere pelesenk olmuş şarkılarını kendisini izlemeye gelen konuklarla birlikte seslendirdi. Yusuf Güney gece boyunca şarkılarını arka arkaya seslendirirken gecede kendisini izlemeye gelen sanatçı dostu Kadir Çebi’yi sahneye davet ederek kendisiyle birlikte düet yaparken Kadir Çebi’de sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yusuf Güney gece sonrası yaptığı açıklamada “Son günlerin en keyifli programlarından birini Duqqan’da yaptım. Programımın her anında hem beni izlemeye gelen konuklar hem ben büyük keyif aldık” dedi.

Duqqan Cafe-Restaurant işletmecisi iş insanı Gökhan Reis “Biz ilk günden itibaren Türkiye’nin en seçkin sanatçılarını sahnemizde müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar bir çok ünlü sanatçımızı sahnemizde ağırladık ve ağırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gecede Yusuf Güney’in Avrupa menajerliğini yürüten Hakan Yalçın’da ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı.

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Yusuf Güney Duqqanda Performansıyla Herkesi çoşturdu
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