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Yusuf Azuz’dan İyi Haber Var

90’lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen manken, fotomodel ve oyuncu Yusuf Azuz, kendisine problem çıkartan kalbinden ameliyatı oldu.

25 Mart 2020 Çarşamba 14:10
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Yusuf Azuz’dan İyi Haber Var

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ankara Lokman Hekim Üniversitesinde gerçekleşen ve oldukça başarılı geçen operasyondan sonra, yoğun bakımdan çıkarak iyileşme sürecine geçtiğini öğrendiğimiz Yusuf Azuz’la yaptığım telefon  görüşmesinde moralinin de oldukça iyi olduğunu öğrendim.  Azuz; ameliyatı gerçekleştiren Doç Dr Necmettin Çolak’a ve ameliyat öncesinde ve sonrasında kendisine çok iyi baktıklarını söylediği hastane personeline de çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Azuz; 10 yıl kadar önce de ciddi sağlık problemleri yaşayarak podyum dünyasındaki arkadaşlarını oldukça üzmüş ama o kara günleri de geride bırakmayı başarmıştı.  Başarılı model son dönemde kalbi ile ilgili yaşadığı şikayetlerden dolayı kontrol amaçlı olarak gittiği Ankara Lokman Hekim Üniversitesinde yapılan tetkikler sonunda kalbinde ki problemin aslında çocukluktan kalma  bir problem olduğu ortaya çıktı. 2 kalp kapakçığı birden değiştirilen ve kalbe giden ana damarı da değişen Yusuf Azuz’u merak eden arkadaşları kendisine ulaşmakta oldukça güçlük çektiler. Azuz’un eski arkadaşı Ajlan Göktan ve manken arkadaşı Aylin Arasıl hastaneden aldıkları bilgileri dakika dakika sosyal medya hesaplarından paylaşarak merakta olan arkadaşlarını bilgilendirdiler…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yusuf Azuzdan İyi Haber VarYaşar Şenyüz
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