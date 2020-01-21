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Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü.

Yurtseven Kardeşler, 12 yıllık suskunluklarına yeni bir single’la nokta koyuyor. “Sevmeseydin” adlı şarkı, Musicom Prodüksiyon etiketiyle  bugün müzikseverlerle buluşdu.

Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü.

Yurtseven Kardeşler, 12 yıllık suskunluklarına yeni bir single’la nokta koyuyor. “Sevmeseydin” adlı şarkı, Musicom Prodüksiyon etiketiyle  bugün müzikseverlerle buluşdu.

21 Ocak 2020 Salı 18:01
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Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yurtseven Kardeşler, 12 yıllık suskunluklarına yeni bir single’la nokta koyuyor. “Sevmeseydin” adlı şarkı, Musicom Prodüksiyon etiketiyle  bugün müzikseverlerle buluşdu.

Müzik dünyasında bir döneme damga vuran Yurtseven Kardeşler, uzun bir sessizlik sonrası yeni bir single hazırladı. Gruplarına soyadlarını veren Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve İsmail YK kardeşler, 12 yıllık aranın ardından yeniden hep birlikte stüdyoya girdi. 


 

SON ALBÜM 2007’DE ÇIKTI


“Sen Hiç Âşık Oldun mu (Kanka)” adlı son albümlerini 2007 yılında çıkaran Yurtseven Kardeşler, müzik dünyasından uzak kaldıkları yıllarda sahne çalışmalarına devam etmiş ve İsmail YK’nın albümlerine destek vermişti. Yeniden bir araya gelen ekip, yine çok konuşulacak bir çalışmaya imza attı.


“SEVMESEYDİN” SES GETİRECEK


Yurtseven Kardeşler, yeni single’ları için sözlerini İsmail YK’nın yazdığı, bestesini ise Hasan Yurtseven’in yaptığı “Sevmeseydin” adlı şarkıyı yorumladı. Kardeşler, kendi stüdyolarında kaydettikleri duygusal şarkının aranjesine de imza attı. “Sevmeseydin” adlı single  Musicom Prodüksiyon etiketiyle yayınladı. Tiktok fenomenleri Ezgizem ve Yakari’nin rol aldığı klip de single’la birlikte müzik kanallarında yayına girdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.01.2020 10:07
Anahtar Kelimeler:
Musicom ProdüksiyonSevmeseydinYurtseven Kardeşler
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