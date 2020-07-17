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Youtube'da 600 Milyon İzlendi

Bahçelievler'de Okuduğu Liseyi Bıraktı, Rapçi Oldu, Youtube'da 600 Milyon İzlendi

17 Temmuz 2020 Cuma 16:43
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Youtube'da 600 Milyon İzlendi

HABER: DİNÇER KARACALAR
 

Türkiye'de Rap müziğin çıkış yaptığı yıllarda Heijan ile birlikte yaptığı şarkılarla tıklanma rekorları kıran Muti'nin hayatı tam bir başarı hikayesi. Kendi imkanlarıyla müziğe başlayan Muti büyük yapım şirketlerini arkasına almadan Youtube'da fenomen oldu. Kendine has tarzıyla ve şarkı sözleriyle büyük bir hayran kitlesi uyandıran genç rapçi şu an Türkiye'deki birçok stardan daha fazla izlendi ve tıklandı.

Muti, 1 yıldır üzerinde çalıştığı ve yeni çıkardığı 6 parçalık albümüyle Afrika müziği ile Trap'i harmanlayarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Ülkemizde örneği çok az olan Afro Trap müzik türünde albüm yapan Muti albüm ismini "AFROdizyak" olarak seçti. İçinde Heijan'la iki adet düeti olduğunu da söyleyen Muti'nin son albümü "AFROdizyak" 3 Temmuz itibariyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sahne adı MUTİ olarak bilinen Muhammet Mücahit Nedim DOĞAN , 4 Temmuz 1995 yılında İstanbul’un Şirinevler semtinde doğdu.Aslen Adana’lı olan Muti’nin babası Adana, annesi Adıyaman’lıdır. İstanbul’da yaşıyan ünlü rapçinin kilosu 85, boyu 1,83’tür.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Youtubeda 600 Milyon İzlendiDinçer KaracalarMuti
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