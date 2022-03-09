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YOUNG YİGO (YİĞİT ÇELİK) YENİ PROJELERE YAZ TATİLİNE DAMGA VURACAK

Rap müziğe olan ilgisi yaşının artmasıyla daha çok artmıştır.

09 Mart 2022 Çarşamba 19:26
YOUNG YİGO (YİĞİT ÇELİK) YENİ PROJELERE YAZ TATİLİNE DAMGA VURACAK

ASLI M. SARI

İZMİR

Sahne adı Young Yigo olan Yiğit Çelik 21 Ocak 2003 tarihinde İzmir’de doğdu.

Küçük yaşlardan itibaren dans ve çeşitli enstrüman kurslarına katılmıştır.

Rap müziğe olan ilgisi yaşının artmasıyla daha çok artmıştır.

Young Yigo 15 yaşından itibaren amatör bir şekilde  Rap müzik kayıtları almaya başlamıştır. Ve kendini geliştirmeye devam etmiştir.

Yalan Dünya adlı ilk profesyonel şarkısını 2021 yılında çıkarmıştır.

Daha sonra dinleyicileri tarafından İngilizce parça çıkarması istenmiştir. Young Yigo sevenlerinin bu ricasını kırmayarak System Freestyle adlı ilk İngilizce parçasını çıkarmıştır.

Daha sonra Kadın Mc Jeyan ile feat projesi yaparak Yağmur Taneleri adlı şarkısını dinleyicilerine sunmuştur.

Müziğin türünü RNB / Afro / olarak tanımlamaktadır.

Yeni projesi  “SKY’s THE LİMİT” adlı 4 parçadan oluşan Ep’sini Tüm Dijital Platformlarda dinleyicilere sunarak. Herkes tarafından ilgi görmüştür.

Son olarak yeni projelere devam ettiğini ve yaz tatilinde damga gibi vuracak bir parça hazırladığını dile getirmiştir.

Önce Vatan Gazetesi

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YOUNG YİGOYİĞİT ÇELİKRapMüzikKayıtAlbümProjeSANATSanatçıAslı M. Sarıönce Vatan
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