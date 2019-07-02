Yönetmen Sancak Bayraktar

RÖPORTAJ: AYKUT ÜNKER

Yönetmen ve oyuncu Sancak Bayraktar’la kısa bir söyleşi...

Bize Sancak Bayraktar kimdir? Ne iş yapar, yaptığı işte hedefi ve amacı nedir? Kısaca anlatır mısınız?

“Ben Sancak Bayraktar, 15 Mayıs1956 Sakarya doğumluyum aslen Giresunluyum, 61 yıldır İstanbul Zeytinburnu’nda yaşamaktayım küçük yaşlarda girdiğim Yeşilçam macerasına bu zamanın zor şartlarında devam ettiremedim, daha sonrası askerlik derken, Almanya’ya gidip ticaretle uğraştım, bir müddet yurt dışında yaşadıktan sonra tekrar sinema sektörüne girdim 17 yıldır Türk Sinemasının içindeyim, dizilerde ufak tefek roller ve karakter oyunculuğu yaparak, kendimi daha da geliştirerek bunun akabinde yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptım asıl amacım değer verdiğim bir proje üzerinde aylarca çalıştım ve onu hayata geçirmek şu an için en büyük hedefimdir” dedi.

Projeleriniz nedir, bize anlatır mısınız?

“Tabi ki şu an üzerinde durduğum birkaç projem var, bunların arasında gerek toplum gerek insanlık için katkı sunacağını düşündüğüm ve bir an evvel hayata geçirmek istediğim uyuşturucunun zararları, uyuşturucunun toplum içindeki etkileri, kısaca uyuşturucu ile mücadele, günümüz şartlarında sigara dahi içmemiş insanlar var. Ağızlarına alkol dahi almayan insanlar, şimdi bu insanlar çocuğunun uyuşturucu kullanıp kullanmadığının anlaması yönündeki anlatılmasını konu edecek olan sosyal sorumluluk projesidir.”

Gençler uyuşturucuya nasıl alıştırılıyor?

“Bu projede konu gençler uyuşturucuya nasıl alıştırılıyor, amacımız biz bunu sinemasal bir dilde Yeşilçam ağırlıklı oyuncuların oynayacağı orta metraj bir film ile topluma bilgi ve bilinç kazandırmayı hedef edindik. İnşallah bir iki görüşmemiz var, bunun neticesinde eğer bu konuda bize destek olacak sponsor bulursak, projemi en kısa zamanda hayata geçireceğim, bu benim en büyük hayallerimden biri, çocuklarımızın kahve köşelerinde ve uyuşturucunun kucağında olması toplumsal bir yaradır. İlk etapta yayın haklarını ömür boyu olarak süresiz şekilde belediyelere vermek istiyoruz, sonuna kadarda sesimizi bu şekilde topluma duyurmaya çalışacağız, kaybedecek gençliğimiz yok, her genç bir gelecektir buna bizim sahip çıkmamız gerekir” diye ifade etti.