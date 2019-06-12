Yıllara Meydan Okuyor

İZMİR - Gittiği plajlarda bikinili görüntülenmekten kaçınmayan Dabak, her sene olduğu gibi bu yaz da görenlere maşallah dedirtiyor. Sezonu geçtiğimiz ay Bali’de açan ünlü oyuncu, Ege Sahilleri’nde ise modacı Hakan Akkaya’nın da içinde bulunduğu arkadaş grubuyla yazın tadını doyasıya çıkarıyor.

Her daim pozitif enerjisi ve fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Dabak, “Ben yaz insanıyım. Deniz ve güneşsiz bir hayat düşünemiyorum. Fiziğimi korumak için özel bir formülüm yok aslında kısaca; az yemek, bol su ve güzel dostlar beni mutlu etmeye yetiyor” dedi.

Tiyatro sahnesine geri dönüyor

Ağustos ayında provalarına başlayacağı yeni bir oyunla tiyatro sahnesine döneceğini de müjdeleyen başarılı oyuncu, şu an gündeminde değerlendirdiği bir sinema filmi olduğunu ve Eylül ayında Kıbrıs’ta açacağı yeni oyunculuk okulu ile sezona dopdolu bir başlangıç yapacağını sözlerine ekledi.

Haber: Elif Hayvalı