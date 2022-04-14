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YILLAR SONRA KENDİSİYLE İLGİLİ GERÇEĞİ ÖĞRENEN PINAR ELİÇE YAYINI TERK ETTİ

Bugün AL SANA HABER’ de Petek Dinçöz’ ün Amerika’ ya yerleşmesiyle ilgili konu tartışılırken Pınar Eliçe’ nin Dinçöz ile ilgili yaptığı bir yorum kendi gerçekleriyle yüzleşmesine sebep oldu.

14 Nisan 2022 Perşembe 11:41
YILLAR SONRA KENDİSİYLE İLGİLİ GERÇEĞİ ÖĞRENEN PINAR ELİÇE YAYINI TERK ETTİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pınar Eliçe’ nin “Petek hayatı boyunca bir erkeğin gücüne ihtiyaç duydu. Arkasında Can Tanrıyar gibi güçlü bir adam vardı. Ayrılma kararından sonra da yok oldu gitti” sözleri üzerine canlı yayına bağlanan Seyhan Soylu, Pınar Eliçe’ ye onun bile bilmediği bir olayı anlattı. Bu olaydan haberi olmadığını söyleyen Pınar Eliçe, sonrasında Sacit Aslan’ ın yayına bağlanarak Seyhan Soylu’ yu doğrulamasıyla gözyaşlarına boğuldu ve stüdyoyu terk etti.

Pınar Eliçe’ nin sözleri sonrasında canlı yayına bağlanan Seyhan Soylu “Pınar Eliçe orada Petek Dinçöz’ ü eleştiriyor. Söylemezsem kendime ihanet etmiş olurum. Türkiye’ de en büyük bir gazinoyu dahi kiralayabilecek tek kadın Pınar Eliçe’ dir. Türkiye’ nin en lüks gazinosu Maksim Gazinosu kiralandı Pınar Eliçe için Vedat Çöloğlu tarafından” deyince açıklama karşısında şoke olan Pınar Eliçe “O bir şehir efsanesi Seyhan. Öyle bir şey olabilir mi? Ben 12 yıl boyunca nasıl çıkabildim o zaman Maksim’ de? ” dedi.

Seyhan Soylu; “İlk çıkış çok önemlidir Pınar. İlk sihir. Sen zaten çok güzel bir kadınsın. Türkiye’ de Fahrettin Aslan’ dan kralı bir gazino kiralayamaz. O tarihte nişanlısı Vedat Bey tam 30 Trilyon para ile bir aylığına kapattırdı. Pınar Eliçe için hala gazino kapatılır yalnız. Bunun da altını çiziyorum. ”  derken Nihat Doğan “Pınar Eliçe kendisiyle ters düştü. Biraz önce Petek ile ilgili ‘Petek bir erkek tarafından öne sürüldü ve o erkek olmasaydı Petek olmazdı’ dedi ama sende Pınar’ ı ağır bir itham altında bırakıyorsun”  diye yorum yaptı.

Seyhan Soylu “Önce çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bana gönül koyma”

Pınar Eliçe “Evet benim hayatımda o dönem öyle bir insan vardı. Bunu inkar etmiyorum. Ama kalkıp da milyon dolarlar falan hangi enayi böyle bir parayı verir? Yanlışın var Seyhancığım” derken Maksim’ in sahibi Fahrettin Aslan’ ın oğlu Sacit Aslan yayına bağlanarak Seyhan Soylu’ yu doğruladı.

Sacit Aslan “Pınar Eliçe ile zaman zaman ters düşsek bile sonradan mütabakat sağlamış ve aramızdaki sorunları halletmişizdir. Kimseyi rencide etmeden her şeyi en doğrusuyla anlatmak istiyorum. Ben Pınar Eliçe’ nin Maksim’ e ilk assolist olduğu dönemde orada yoktum. Babamla dargındım. Dargın olmamın sebeplerinden biri spesifik olarak Pınar Eliçe değil. Seda Sayan başta olmak üzere, Sibel Can başta olmak üzere, Pınar Eliçe ve Petek Dinçöz de başta olmak üzere bu tip son kuşak jenerasyonun, daha önceki Emel Sayınlar, Muazzez Abacılar gibi solistlerin yerini dolduramayacaklarını bildiğim için, ki muvaffakiyetleri olmasına rağmen bir eskilerin muvaffakiyetleriyle örtüşmez.  Ben babamla en büyük münakaşayı Pınar Eliçe’ yi neden oraya çıkardınız veya Seda Sayan’ ı niye çıkardınız diye yapmadım. Maksim gazinosunda çocuğu gibi emek verilmiş bir yerin reklam karşılığı gazete reklamları karşılığı kiraya verilmesine muhalefet ettim. Pınar’ ın o dönemde sahneye çıkmasını, assolist olarak çıktığında ya da çıkmayı istemesinde alt kadro yapmak çok müşkül olduğu için sahneye çıkmaları Fahrettin Aslan’ ın zoruyla olmuştur. Bu zorlama olurken Pınar’ ın hayatında Vedat Çöloğlu diye biri vardı. Gayet ciddi bir ilişkileri vardı. Vedat Çöloğlu’ nun Pınar Eliçe’ nin haberi olmaksızın ki zaten haberi olsaydı Pınar bunu onur meselesi yapar oryantalliğe devam eder ve sahneye çıkmazdı. Vedat Çöloğlu’ nun kendisiyle ilişkisinden dolayı ve sevdiği bir kadının assolist olması için bütün şartlarını zorladı. Bu şartların içerisinde Fahrettin Aslan’ ın Vedat Çöloğlu’ na o günkü parayla hatırı sayılır bir şekilde gazinoyu kiraladığı gerçektir. Burada Seyhan Soylu doğruyu söylüyor. Gazinoyu günlük bir para vererek kiralamadı. Gazinonun reklam giderlerini yaptı. Akşam satıştan hiçbir pay talep etmedi. Satıştaki gelen para bütün artistlerin yevmiyesi ödendikten sonra kalan para da Fahrettin Aslan’ a kaldı. Vedat beyin madden ve manen bu gücü vardı. Bu gücünü Pınar Eliçe’ nin bilgisi olmadan, bunun altını çiziyorum bilgisi vardı dersem günaha girerim. Bu şartlarda kiralanması olayı doğrudur. Bu iş bittikten sonra ilk assolist olmasının dışında Pınar Eliçe bu şekilde tescil edildikten sonra 12 sene Maksim’ de çalışmıştır” diyerek açıklama yaptıktan sonra şoke olan Pınar Eliçe gözyaşlarına boğularak stüdyoyu terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar EliçePetek Dinçöz
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