Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur alacak
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim...
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi...
Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
TBMM’DE KABUL EDİLDİ
Kapat

“Yılın İlham Veren Kadını” ödülü sahibini buldu

8. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri töreninde “Yılın İlham Veren Kadını” ödülü sahibini buldu

18 Haziran 2022 Cumartesi 00:16
“Yılın İlham Veren Kadını” ödülü sahibini buldu

ASLI M. SARI

İZMİR

Geleneksel Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nin sekizincisi 15 Haziran akşamı İstanbul’da görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve İbrahim Selim’in üstlendiği geceye iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Farklı kategorilerdeki ödüller sahiplerini bulurken “Yılın İlham Veren Kadını” ödülünü Ucim Genel Başkanı Saadet Özkan aldı. Özkan “Her çocuk için mücadele etmeliyiz. Konuşun çocuklar dünyayı daha güzel bir yer haline getirelim.” dedi. Büyük alkış toplayan Özkan geceye katılanlardan da verdiği mücadele için destek mesajları aldı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
8. Watsons Güzellik Ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreninde Yılın İlham Veren Kadını ödülü Sahibini BulduYılın İlham Veren Kadını ödülü Sahibini Bulduönce VatanAslı M. Sarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sazlı sözlü açılış yaptılar
Sazlı sözlü açılış yaptılar
Erol Köse’ye Çalıntı Şarkı İddası Mahkemelik Oluyor!
Erol Köse’ye Çalıntı Şarkı İddası Mahkemelik Oluyor!
Davit Doğan, Gökhan Tepe ile Şebnem Sungur‘un şarkısını coverladı!
Davit Doğan, Gökhan Tepe ile Şebnem Sungur‘un şarkısını coverladı!
Ünlü Model Duygu Çakmak Tanzanya Yolcusu
Ünlü Model Duygu Çakmak Tanzanya Yolcusu
GÖKHAN MUMCU: “BABAMDAN KALAN EN ÖNEMLİ MİRAS DÜRÜSTLÜK”
GÖKHAN MUMCU: “BABAMDAN KALAN EN ÖNEMLİ MİRAS DÜRÜSTLÜK”
Bir Ülkeden Diğerine Koşturuyor
Bir Ülkeden Diğerine Koşturuyor
Ahmet Selçuk İlkan izdihamı
Ahmet Selçuk İlkan izdihamı
“BALKAN NİNNİSİ” Salı Günü Başlıyor
“BALKAN NİNNİSİ” Salı Günü Başlıyor
Genç tiyatrocunun gurur gecesi
Genç tiyatrocunun gurur gecesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi