“Yılın İlham Veren Kadını” ödülü sahibini buldu

ASLI M. SARI

İZMİR

Geleneksel Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nin sekizincisi 15 Haziran akşamı İstanbul’da görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve İbrahim Selim’in üstlendiği geceye iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Farklı kategorilerdeki ödüller sahiplerini bulurken “Yılın İlham Veren Kadını” ödülünü Ucim Genel Başkanı Saadet Özkan aldı. Özkan “Her çocuk için mücadele etmeliyiz. Konuşun çocuklar dünyayı daha güzel bir yer haline getirelim.” dedi. Büyük alkış toplayan Özkan geceye katılanlardan da verdiği mücadele için destek mesajları aldı.