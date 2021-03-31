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YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ, PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Engelsiz Yaşam Vakfı’ı ödül gecesinde 60 Bin TL gelir elde etti.

31 Mart 2021 Çarşamba 13:28
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YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ, PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Vertera’nın ana sponsorluğunda düzenlediği “11. Yılın En İyileri Ödül Töreni” Pullman İstanbul Hotel & Convention Center Balo Salonu’nda pandemi kurallarına uygun olarak önceki gün yapıldı. Sokağa çıkma yasağı öncesi düzenlenen törene pek çok ünlü isim ödüllerini almak üzere katıldılar. Nevra Serezli, İzzet Günay, Tamer Karadağlı, Gülben, Yılmaz Morgül, Hande Yener Ergen gibi ünlü isimlerinde katıldıkları ödül töreninde, engelli bireyler yararına düzenlenen müzayede de ise vakfa hayırseverler tarafından bağışlanan, 19 Mayıs 1919 Pazartesi tarihli “İstiklal Savaşı” adlı dört yapraklı ve sekiz sayfalı gazete ile Amerika’da yaşayan Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı tarafından bağışlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gravür tekniğiyle yapılmış resminin bulunduğu 24 Mart 1923 yılında ünlü Time Dergisi’nin orijinal kapağı altın varaklı çerçevesiyle ve el yapımı pırlanta kolye toplamda 60 bin TL’ye satıldı.

Vizyon Production ile Bonart Ajans tarafından düzenlenen Engelsiz Yaşam Vakfı’nın her yıl düzenlediği “11. Yılın En İyileri Ödül Töreni” pandemi kuralları içinde önceki gün vakıf başkanı Atilla Kaplakraslan’nın ev sahipliğinde yapıldı. Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru’un sunuculuğunda, ünlü sanatçı Hilal Özdemir’in “Kırmızı Halı” röportajları ile Pullman İstanbul Hotel & Convention Center Balo Salonu’ndaki törende “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri”, 2020 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projeleri ve müzik, sinema, tiyatro, spor, iş dünyasından ödüller sahiplerine verildi. Törende aynı zamanda Altıer Fashion & Beauty Academy iş birliğiyle Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu’nda yaşayan yüz kız çocuğuna törene katılanlar adına toplam 1 milyon lira değerinde üç aylık mesleki Kozmetik Eğitimi tam burslu olarak verildi.

VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

  • SAĞLIK ÇALIŞANLARI / Prof.Dr. Ahmet AKGÜL
  • ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE /  Gülben ERGEN
  • SON 10 YILIN EN İYI ERKEK OYUNCUSU / Oktay KAYNARCA
  • YILIN HAYIRSEVER İŞ KADINI / Suna ÖZDEMİR
  • TÜM ŞEHIT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞI / BENIMLE GÜLÜMSE PROJESI
  • Ayhan AKTAŞ ILE ENGELSİZ / NTV RADYO
  • NEŞELI ÇOCUKLAR / Neşe SAPMAZ


YAŞAM  BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

  • İzzet GÜNAY
  • Nevra SEREZLİ
  • Tamer KARADAĞLI
  • Volkan SEVERCAN
  • Elif Yıldız KIRATLI / EKONOMİST
  • Serdar ORTAÇ

  1. YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ

ÇİÇERO / Mustafa USLU

  1. YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

Serdar AKAR

  1. YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU

Burcu BİRİCİK

  1. YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK   OYUNCUSU

Erdal BEŞİKÇİOĞLU

  1. YILIN EN İYİ ALBÜMÜ KADIN  SANATÇISI
     Hande YENER / CARPE DIEM  ( ANI YAŞA ) / SONY MÜZİK

  1. YILIN EN İYİ ALBÜMÜ ERKEK SANATÇISI

Sinan AKÇİL / Piyanist / Lets Menejerlik

  1. YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Yılmaz MORGÜL                      

  1. YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Aslı HÜNEL

-1-

  1. YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ

ARKA SOKAKLAR  /  ERLER FİLM / KANAL D

  1. YILIN EN İYİ TV SOHBET PROGRAMI

TEKE TEK  / Fatih ALTAYLI / Habertürk Tv

  1. YILIN EN İYİ TİYATRO  OYUNU

MARKOPAŞA

  1. YILIN EN BAŞARILI DÜETİ

Coşkun SABAH + Canan ÇAL / GÖNLÜMÜN KIYMETLİSİ

  1. YILIN EN BAŞARILI GRUBU

KARGALAR KAFESTE

  1. YILIN EN BAŞARILI SABAH KUŞAĞI PROGRAMI

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH / Star Tv

  1. YILIN EN İYİ KADIN MÜZİK  SANATÇISI   

Demet AKALIN

  1. YILIN EN İYİ ERKEK MÜZİK  SANATÇISI   

Alişan

  1. YILIN EN İYİ TV DİZİSİ

SAVAŞÇI / LIMON YAPIM / Hayri ASLAN

  1. YILIN EN İYİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU

Murat SEREZLİ – Sarp LEVENDOĞLU

  1. YILIN EN İYİ TV DİZİ SENARİSTİ

Süleyman ÇOBANOĞLU / SAVAŞÇI / LİMON YAPIM

  1. YILIN EN İYİ HABER KANALI 

CNN TÜRK

  1. TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN GENÇLİK POGRAMLARI TV

NUMBER1 TÜRK TV

  1. YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ
     Nazlı ÇELİK  / Star Ana Haber

  1.  YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ
         Deniz BAYRAMOĞLU / Kanal D Ana Haber

-2-

  1. YILIN EN İYİ KADIN KUŞAĞI PROGRAMI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT / Atv

  1. YILIN EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI

Hande YENER

  1. YILIN EN İYİ POP  MÜZİK ERKEK SANATÇISI

Sinan AKÇİL

  1. YILIN EN BAŞARILI SPOR PROGRAMI

BAŞLAMA VURUŞU  / Trt Spor / Alp PEHLİVAN

  1. YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI KADIN  SANATÇISI

Maral

  1. YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI ERKEK SANATÇISI

Yavuz BİNGÖL

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