YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ, PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Vertera’nın ana sponsorluğunda düzenlediği “11. Yılın En İyileri Ödül Töreni” Pullman İstanbul Hotel & Convention Center Balo Salonu’nda pandemi kurallarına uygun olarak önceki gün yapıldı. Sokağa çıkma yasağı öncesi düzenlenen törene pek çok ünlü isim ödüllerini almak üzere katıldılar. Nevra Serezli, İzzet Günay, Tamer Karadağlı, Gülben, Yılmaz Morgül, Hande Yener Ergen gibi ünlü isimlerinde katıldıkları ödül töreninde, engelli bireyler yararına düzenlenen müzayede de ise vakfa hayırseverler tarafından bağışlanan, 19 Mayıs 1919 Pazartesi tarihli “İstiklal Savaşı” adlı dört yapraklı ve sekiz sayfalı gazete ile Amerika’da yaşayan Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı tarafından bağışlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gravür tekniğiyle yapılmış resminin bulunduğu 24 Mart 1923 yılında ünlü Time Dergisi’nin orijinal kapağı altın varaklı çerçevesiyle ve el yapımı pırlanta kolye toplamda 60 bin TL’ye satıldı.

Vizyon Production ile Bonart Ajans tarafından düzenlenen Engelsiz Yaşam Vakfı’nın her yıl düzenlediği “11. Yılın En İyileri Ödül Töreni” pandemi kuralları içinde önceki gün vakıf başkanı Atilla Kaplakraslan’nın ev sahipliğinde yapıldı. Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru’un sunuculuğunda, ünlü sanatçı Hilal Özdemir’in “Kırmızı Halı” röportajları ile Pullman İstanbul Hotel & Convention Center Balo Salonu’ndaki törende “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri”, 2020 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projeleri ve müzik, sinema, tiyatro, spor, iş dünyasından ödüller sahiplerine verildi. Törende aynı zamanda Altıer Fashion & Beauty Academy iş birliğiyle Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu’nda yaşayan yüz kız çocuğuna törene katılanlar adına toplam 1 milyon lira değerinde üç aylık mesleki Kozmetik Eğitimi tam burslu olarak verildi.

VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARI / Prof.Dr. Ahmet AKGÜL

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE / Gülben ERGEN

SON 10 YILIN EN İYI ERKEK OYUNCUSU / Oktay KAYNARCA

YILIN HAYIRSEVER İŞ KADINI / Suna ÖZDEMİR

TÜM ŞEHIT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞI / BENIMLE GÜLÜMSE PROJESI

Ayhan AKTAŞ ILE ENGELSİZ / NTV RADYO

NEŞELI ÇOCUKLAR / Neşe SAPMAZ





YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

İzzet GÜNAY

Nevra SEREZLİ

Tamer KARADAĞLI

Volkan SEVERCAN

Elif Yıldız KIRATLI / EKONOMİST

Serdar ORTAÇ

YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ

ÇİÇERO / Mustafa USLU

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

Serdar AKAR

YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU

Burcu BİRİCİK

YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK OYUNCUSU

Erdal BEŞİKÇİOĞLU

YILIN EN İYİ ALBÜMÜ KADIN SANATÇISI

Hande YENER / CARPE DIEM ( ANI YAŞA ) / SONY MÜZİK

YILIN EN İYİ ALBÜMÜ ERKEK SANATÇISI

Sinan AKÇİL / Piyanist / Lets Menejerlik

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Yılmaz MORGÜL

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Aslı HÜNEL

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YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ

ARKA SOKAKLAR / ERLER FİLM / KANAL D

YILIN EN İYİ TV SOHBET PROGRAMI

TEKE TEK / Fatih ALTAYLI / Habertürk Tv

YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU

MARKOPAŞA

YILIN EN BAŞARILI DÜETİ

Coşkun SABAH + Canan ÇAL / GÖNLÜMÜN KIYMETLİSİ

YILIN EN BAŞARILI GRUBU

KARGALAR KAFESTE

YILIN EN BAŞARILI SABAH KUŞAĞI PROGRAMI

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH / Star Tv

YILIN EN İYİ KADIN MÜZİK SANATÇISI

Demet AKALIN

YILIN EN İYİ ERKEK MÜZİK SANATÇISI

Alişan

YILIN EN İYİ TV DİZİSİ

SAVAŞÇI / LIMON YAPIM / Hayri ASLAN

YILIN EN İYİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU

Murat SEREZLİ – Sarp LEVENDOĞLU

YILIN EN İYİ TV DİZİ SENARİSTİ

Süleyman ÇOBANOĞLU / SAVAŞÇI / LİMON YAPIM

YILIN EN İYİ HABER KANALI

CNN TÜRK

TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN GENÇLİK POGRAMLARI TV

NUMBER1 TÜRK TV

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ

Nazlı ÇELİK / Star Ana Haber

YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ

Deniz BAYRAMOĞLU / Kanal D Ana Haber

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YILIN EN İYİ KADIN KUŞAĞI PROGRAMI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT / Atv

YILIN EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI

Hande YENER

YILIN EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI

Sinan AKÇİL

YILIN EN BAŞARILI SPOR PROGRAMI

BAŞLAMA VURUŞU / Trt Spor / Alp PEHLİVAN

YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI KADIN SANATÇISI

Maral

YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI ERKEK SANATÇISI

Yavuz BİNGÖL