“Yılın En İyileri” için heyecan dorukta

HABER: DİNÇER KARACALAR

Son oylamada on dört ayrı dalda toplam yetmiş ünlü isim, kendi dalında bir numara olmak için oy yarışında. Adayları belirleyin oylamanın ardından ilk beşe giren isimler son oylamada aldıkları halk oyları ile birincilik koltuğuna oturarak “Yılın En İyileri” arasında girecek. Head&Shoulders ana sponsorluğunda düzenlenen “2022 NR1 Video Müzik Ödülleri”nin finali ise 26 Eylül gecesi Kuruçeşme Oligark’da özel bir davet ile yapılacak.

Geceye ünlü yağacak...

Head & Shoulders ana sponsorluğunda düzenlenen “2022 NR1 Video Müzik Ödülleri”nin finali 26 Eylül gecesi Kuruçeşme Oligark’da özel bir davet ile yapılacak. Adeta ünlü isim yağmurunun yaşanacağı gece için de geri sayım devam ediyor. On dört ayrı dalda beşer adayın yer aldığı ve yetmiş ünlü ismin mücadele ettiği ödüllerin halk oylaması son ana kadar devam ediyor. Numberone TV resmi internet sitesinde yer alan link yardımıyla yapılan oylamaya ünlü isimlerin hayranları büyük ilgi gösterirken şimdiye kadar iki milyonu aşan oy kullandığı belirtildi. Her IP adresinden sadece tek oy kullanılabildiği belirtilen ödüller için son güne kadar oy verme işlemi devam edecek. 26 Eylül gecesi yapılacak törende ünlü isimlerde sürpriz performansları ile sahnede olacaklar.

2022 “Yılın En İyileri” için ilk beşe kalan adaylar

EN İYİ KADIN SANATÇI

Aleyna Tilki

Hadise

İrem Derici

Melek Mosso

Zeynep Bastık

EN İYİ ERKEK SANATÇI

Berkay

Edis

Emircan İğrek

Mabel Matiz

Tarkan

EN İYİ ŞARKI

Alper Atakan ft. İrem Derici - Affeder mi Aşk Bizi?

Edis - Arıyorum

KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

Melek Mosso - Hayatım Kaymış

Yüz yüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye

EN İYİ RAP ŞARKICI

Ceza

Ezhel

Norm Ender

Sagopa Kajmer

Sefo

EN İYİ RAP ŞARKI

Burak King - Derde Çareler

Contra - Afaki

Çakal - İmdat

Ezhel - Bul Beni

Sefo - Tutsak

EN İYİ GRUP

Dedublüman

Duman

Madrigal

Manga

Mor Ve Ötesi

EN İYİ DÜET

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli ft. İrem Derici - Rastgele

Burry Soprano ft Ege Balkız - Affet Beni Sevgilim

Can Bonomo ft. Demet Evgar - Rüyamda Buluttum

No.1 ft. Melek Mosso - Yarim Kalan Sigara

Reynmen & Zeynep Bastık & Arem Özgüç & Arman Aydın - Yalan

EN İYİ İÇERİK ÜRETEN INFLUENCER

Berfu Yenenler

Cellat

Cemre Solmaz

Ceren Yaldız

Orkun Işıtmak

EN İYİ ARANJÖR

Arem Özgüç & Arman Aydın

Deeperise

Emrah Karaduman

Ersay Üner

Ozan Doğulu

EN İYİ ÇIKIŞ

Alper Erözer

Burry Soprano

Elif Buse Doğan

KÖFN

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

EN İYİ YABANCI ŞARKICI

Adele

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Dua Lipa

EN İYİ ROCK SANATÇI

Can Bonomo

Fatma Turgut

Ferman Akgül

Haluk Levent

yirmi7

EN İYİ KLİP

Edis - Arıyorum

Faruk Sabancı ft. Eypio - Anakonda

KÖFN - Bi Tek Ben Anlarım

Mabel Matiz - Hanfendi

yirmi7 - Adım Yok

EN İYİ PERFORMANS

Cem Yılmaz & Zafer Algöz – Arkadaşım

Hayrettin - Ara Sıra

Hazal Kaya & Zeynep Bastık - Çalkala

Pınar Deniz – Mey

Serenay Sarıkaya - Doktor