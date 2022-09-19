YILIN DÜĞÜNÜ! Turgay Erdoğan ve Ruken Yiğit Mutluluğa Evet Dedi!

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Son zamanların en görkemli düğünlerinden biri olan Erdoğan ve Yiğit çiftinin düğünlerinde iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri buluştu. Davetlilerin şıklık yarışına girdiği görkemli törende gelin Ruken Yiğit 2 ayrı özel tasarım gelinliğiyle göz kamaştırdı. İlk gelinliği Dubai'li bir tasarımcı tarafından tamamen el işçiliği ile hazırlanırken ikinci gelinliği ise ünlü tasarımcı Züleyha Kuru imzası taşıyor.

Bülent Serttaş'ın sahne aldığı ve davetlilere unutulmaz anlar yaşattığı düğüne gönderilen çiçekler ile otel adeta bahçeye döndü. Avukat Ruken Yiğit, eşi Turgay Erdoğan'ın Rixos Premium Dubai JBR'deki görevinden dolayı düğünden sonra Dubai'ye yerleşeceklerini ve Ankara Dubai arası avukatlık yapmaya devam edeceğini belirtti.