Yılın düğün şarkısı Murat Akyol’dan

HABER: DİNÇER KARACALAR

“Aptala Yatmış” şarkısıyla pop müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan, hemen ardından “Boş Yapma” adlı ikinci single’ını çıkaran Murat Akyol’un hızına yetişilmiyor! Başarılı şarkıcı, yepyeni single’ı “Bizimki Gelin Oluyor”u da müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Murat Akyol’a, aranjesi ise Serdar Şenyarar’a ait eğlenceli çalışma, Özdemir Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

3 AYDA 3. KLİP

Murat Akyol, düğün ve kına gecelerinin vazgeçilmezi olacak “Bizimki Gelin Oluyor” şarkısının video klibi için de beklemedi. Şarkı tamamlanır tamamlanmaz Erkan Nas yönetmenliğinde eğlenceli bir klip çekildi. Akyol, bu çalışmayla birlikte 3 ayda üçüncü klibine imza atmış oldu.

ŞAŞIRMAYIN DEVAMI GELECEK

Genç sanatçı, müzik yolculuğuna aynı hızda devam edeceğini söyledi: “Size art arda klip çekeceğimi söylemiştim. Şaşırmamanız lazım. Müziğin ünlü isimleri bile klip çekmekte zorlanırken, ben 3 ayda üçüncü klibimi çektim. Bunun devamı da gelecek. Çok şükür sponsorum yok, kendi masraflarımı kendim karşılıyorum. İstanbul’da güzellik merkezim var, aynı anda orayı da yönetiyorum.”

20 BİN TL DEĞERİNDE 7 KİLOLUK CEKET GİYDİ

Murat Akyol, yeni klibindeki stiliyle de ses getirecek. Styling’ini Deniz Can Kutlu’nun üstlendiği başarılı şarkıcı, klip çekimlerinde 20 bin lira değerinde sıra dışı bir ceketle kamera karşısına geçti. 7 kilo ağırlığındaki ceketi modacı Hanse Altın tasarladı. El işlemesi ve özel taşlarla süslenen ceketin hazırlanması ise 2 ayı buldu.