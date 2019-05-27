Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
85545
ALTIN
250.511
DOLAR
6.0596
STERLİN
7.6854
EURO
6.7816
 Night Flight Konserleri Başladı
 Night Flight Konserleri Başladı
Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak
Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak
Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması
Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması
Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi
Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi
Bayram Trafiğinde Kazalara Dikkat!
Bayram Trafiğinde Kazalara Dikkat!

Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak

Jolly Joker, İstanbul'da Vadistanbul ve Kartal İstmarina, güney sahillerinde ise Antalya ve Alaçatı  şubelerinde birbirinden ünlü isimlerin sahneler performanslarıyla bayramda eğlenceyi ikiye katlayacak.

Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak

Jolly Joker, İstanbul'da Vadistanbul ve Kartal İstmarina, güney sahillerinde ise Antalya ve Alaçatı  şubelerinde birbirinden ünlü isimlerin sahneler performanslarıyla bayramda eğlenceyi ikiye katlayacak.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:26
12 Okunma
Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak

İSTANBUL- Kendine özgü konsepti ve müziğe kattığı değerle fark yaratan Jolly Joker, bayramda da yıldızları sevenleriyle buluşturuyor.

Sahnelerinde Gülşen, Yıldız Tilbe, Koray Avcı, Bülent Ersoy, Hakan Altun, Rubato, Tan Taşcı  ve Deha Bilimlier gibi müziğin fark yaratan güçlü ve değerli yorumcularını ağırlayarak Ramazan Bayamı'nı müzikal bir şölene çevirecek olan Jolly Joker, on binlerce müziksevere şeker gibi bir bayram yaşatacak.

JOLLY JOKER 5-6-7-8-9 HAZİRAN SAHNE TAKVİMİ

Jolly Joker Vadistanbul  

7 Haziran Cuma - Koray Avcı
8 Haziran Cumartesi - Hakan Altun 

Jolly Joker Kartal İstmarina 

7 Haziran Cuma - Deha Bilimlier
8 Haziran Cumartesi - Bülent Ersoy

Jolly Joker Antalya

5 Haziran Çarşamba - Rubato
6 Haziran Perşembe - Koray Avcı
7 Haziran Cuma - Bülent Ersoy
8 Haziran Cumartesi - Deha Bilimlier

Jolly Joker Alaçatı

5 Haziran Çarşamba - Tan Taşçı
6 Haziran Perşembe - Hakan Altun
7 Haziran Cuma - Gülşen
8 Haziran Cumartesi - Yıldız Tilbe

9 Haziran Pazar - Rubato

Haber: Elif Günay Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
GülşenYıldız TilbeKoray AvcıBülent ErsoyHakan AltunRubatoTan TaşçıDeha BilimlierRamazan BayamıMüziksevereŞekerJOLLY JOKERHaziranElifGünay HayvalıElif HayvalıKonserSahnePerformans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması
Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması
Betül Demir'den Galatasaray Marşı
Betül Demir'den Galatasaray Marşı
Ersan Yıkıl'la Gürledi
Ersan Yıkıl'la Gürledi
Della Miles Hayranlarıyla Buluşuyor
Della Miles Hayranlarıyla Buluşuyor
Halil Ergün Son Oyuna Yetişti
Halil Ergün Son Oyuna Yetişti
Cüneyt Arkın’dan, Bayrağı Devralmak İstiyorum
Cüneyt Arkın’dan, Bayrağı Devralmak İstiyorum
Murat Boz İle Düet Geldi
Murat Boz İle Düet Geldi
Merve Özbey'in Beklenen Albümü Çıktı
Merve Özbey'in Beklenen Albümü Çıktı
Tekliyle yola devam
Tekliyle yola devam

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans