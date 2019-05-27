Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak

İSTANBUL- Kendine özgü konsepti ve müziğe kattığı değerle fark yaratan Jolly Joker, bayramda da yıldızları sevenleriyle buluşturuyor.

Sahnelerinde Gülşen, Yıldız Tilbe, Koray Avcı, Bülent Ersoy, Hakan Altun, Rubato, Tan Taşcı ve Deha Bilimlier gibi müziğin fark yaratan güçlü ve değerli yorumcularını ağırlayarak Ramazan Bayamı'nı müzikal bir şölene çevirecek olan Jolly Joker, on binlerce müziksevere şeker gibi bir bayram yaşatacak.

JOLLY JOKER 5-6-7-8-9 HAZİRAN SAHNE TAKVİMİ

Jolly Joker Vadistanbul



7 Haziran Cuma - Koray Avcı

8 Haziran Cumartesi - Hakan Altun



Jolly Joker Kartal İstmarina



7 Haziran Cuma - Deha Bilimlier

8 Haziran Cumartesi - Bülent Ersoy



Jolly Joker Antalya



5 Haziran Çarşamba - Rubato

6 Haziran Perşembe - Koray Avcı

7 Haziran Cuma - Bülent Ersoy

8 Haziran Cumartesi - Deha Bilimlier



Jolly Joker Alaçatı



5 Haziran Çarşamba - Tan Taşçı

6 Haziran Perşembe - Hakan Altun

7 Haziran Cuma - Gülşen

8 Haziran Cumartesi - Yıldız Tilbe

9 Haziran Pazar - Rubato

Haber: Elif Günay Hayvalı