Yılbaşı Almanya’da, Sevgililer Günü Moskova’da

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Girne Rocks Hotel’de şarkılarıyla coşturan sanatçı on beş kişiden oluşan ekibi ile birlikte sahnede adeta şov yaptı. Sahne kıyafeti olarak smokin giymeyi tercih eden sanatçı Kıbrıs’lı hayranları ile şarkılarını birlikte söyledi. Şu sıralar tempolu bir çalışma içinde olduğunu belirten Rafet El Roman Yılbaşı gecesi ikinci memleketi olan Almanya’da olacak ve Köln şehrinde sahneye çıkacak. Şubat ayında ise Sevgililer Günü için Rusya’dan iş teklifi alan sanatçı Moskova’da sahneye çıkacağını söyledi. Şu sıralar yurt dışı konserleri için koşuşturan Rafet El Roman “Uluslar arası takılıyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde de ünlü şarkı söz yazarı merhum Fikret Şeneş’in anısına hazırlanan ve sözlerini yazdığı şarkılardan oluşan anı albümünde “Anlamazdın” adlı şarkıyı seslendiren sanatçı “Bu şarkı benim çok sevdiğim şarkılardan biridir. Romantik içli, duygu dolu bir şarkı ve ben söyleyince de çok beğenildi. Konserlerde çok istek alıyor. Benim yazdığım şarkılara da çok yakın bir şarkı ve ben de severek okudum. Bu şarkıyı her konserimde okuyarak Fikret Şeneş’i de hatırlıyorum” dedi.