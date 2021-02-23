Yiğit Sarıkaya Ezberleri Bozmaya Geliyor! 

HABER: ASLAN SAYIM

Pop müzik hayatına 2018 yılında ‘’Yakın Yıkın’’ isimli şarkısı ile giriş yapan Yakışıklı müzisyen Yiğit Sarıkaya işin mutfağından geliyor! Eğitimini müzik öğretmenliği alanında tamamladıktan sonra sahne hayatını yoğunlaştı. Bir çok şehirde sahne alan başarılı yorumcudan müzikal single geliyor. Keman sololarının olduğu yeni şarkısı iddalı klibi ile geliyor. Çocuk yaşlardan keman çalmaya başlayan Yiğit akustik performanslarıyla YouTube kanalında müzik severlerle buluşuyor. Yeni çıkartacağı ‘’Cehennemi Yakıyor’’ isimli şarkının sözü ve müziği kendisine ait.