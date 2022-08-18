Yiğit Özdemir DJ Limon KİA

Kendinizi tanıtabilir misiniz?

1989 Ankara Doğumluyum Uzun zamandır Disc Jokey’lik yapmaktayım. İstanbul’da yaşıyorum. Aynı zamanda yaz aylarında Restoran, Club olarak hizmet veren “ Alaçatı” Limon Köyiçi’nin müzik direktörlüğünü üstlenmekteyim.

Müzikle ne zaman ve nasıl tanıştınız?

Ben, müzikle küçük yaşlarda sevdiğim bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Sanırım 2003 senesi olabilir. Sahilde arkadaşımla oturup sitenin yanındaki gece kulubünden gelen müzikleri dinlerdik beraber. Malum o zamanlar yaş sınırından dolayı giremiyorduk mekanlara bizde müzikleri dinler hayal kurardık. Müzik ile ilk tanışmam bu şekilde olmuştu :)

Küçükken hayal kurduğunuzda ya da bu işi hayal ettiğiniz zaman buralarda olacağınız aklınıza gelir miydi?

Açıkçası ben küçükken sporcu olmak istiyordum :) Ama müziği sevdiğim için sayesinde daha farklı kulvarlara girmiş oldum. Sevdiğim işi yaptığımı anladığımda ise profesyonel olarak çalışmaya başladım. Zor bir meslek dışardan kolay ve eğlenceli gibi görünsede bir o kadarda zordur eğlence sektörü. Yoğun olarak gece çalıştığımız için gündüzlerimize çok fazla zaman ayıramıyoruz ama sahneye çıkınca her şeyi unutuyoruz. Binlerce kişi size bakıyor, tek başınıza onları eğlendiriyorsunuz. Bence bundan daha güzel bir duygu yok.

Sizce iyi bir DJ olmak için neler yapmak gerekiyor?

Öncelikle tabiki müziği sevmek gönül vermek emek vermek gerekiyor. Bizim zamanlarımızda daha zordu tabi bu işler cihazlar çok pahalıydı herkese yoktu, plaklar vardı sonrasına CD’lere yerini bıraktı tabiki çok emek isteyen uzun soluklu işlerdi. Günlerce şarkılar aranırdı şimdiki gibi sosyal medya internet çok yaygın değildi tabi. Çeşitli FTP sitelerinden binlerce şarkı indirilirdi içinden belki iki belki üç şarkıyı zor bulurduk :) Şimdiki nesil çok şanslı gerçekten bu işin okulları eğitim alanları var sertifika yeren kursları var. Artık kolaylaştı çok çabuk dj olunabiliyor ama tabi işin mutfağında olmak istiyorsanız. Kurs almakta yetmiyor maalesef Her işte olduğu gibi bu işte’de tecrübenin çok önemi var. Kendilerini geliştirebilecek bu işi hakkı ila yapan insanlarla çalışıp tecrübe edinmelerinde fayda var.

Kendinize örnek aldığınız yabancı DJ ler var mı?

Her Dj’in vardır benimde var tabiki her ne kadar şuan Türkçe müzik yapıyor olsamda, Benimde gönlümde yatan meslektaşlarım var tabi örnek vermek gerekirse Laidback Luke, Erick Morillo, Roger Shancez başlıca örnek aldıklarım diyebilirim.

Limon köyiçi ‘nin müzik tarzı sizce nasıl?

Limon’un kendine has yarattığı öncelikle müşteri kitlesinin çok sevdiği enterasan bir tarzı mevcut. Belli bir tarzdan bahsetmek haksızlık olur çok değişken ama düzeni bozulmadan ilerleyen bir listesi var

Biz her sene sezon başında ekip ile olsun yasin bey ile olsun istişare yapıyoruz. Bunu eklesekmi bu yeni çıkmış Aceba olurmu diye üzerinde kafa yoruyoruz. Çok değişik şeylerde oluyor tabi

Mesela bir müşterimiz ot festivalinde bir şarkı istedi benden dedik bir bakalım ve müşterimizin bize ilettiği şarkı 2022 yaz sezonunda bizim vazgeçilmezimiz oldu yani kısaca değinirsek ağırlıklı Türkçe olmak üzere Oldies, Rnb, Rock, Avam “ Yöresel müzik kültürleri “

Misafirler RNB dinlerken bir anda Batsın Bı Dünya’ya nasıl geçiş yapabiliyor?

İşte Limonun farkı tamda bu konuda ortaya çıkıyor. Biz tarzımız yok derken bundan bahsediyoruz. Geniş bir müzik listemiz var yabancı müzik çalarken birden oyun havasına, halaya, karadenize kadar

Uzanabiliyoruz. Sanırım insanlarda en çok bunu sevdi samimi olduğumuzu hissettiler her kesime hitap ettik. İnsanların bu çok hoşuna gitti. 7 den 70’e herkes Limon’dan müzikal anlamda mutlu ve müziğe doymuş olarak Üyrılıyor. Buda en başta beni ekibi ve patronlarımızın çok hoşuna gidiyor. Olmayan tarzımızı koruyarak Bu kültüre yön vermeye devam etmek istiyoruz.

Hangi yaş grubu sizi daha çok seviyor?

Belirli bir yaş grubu diyemem ama 20 - 40 arası genel olarak diyelibiliriz.

Müzik çalarken nelere dikkat ediyorsun?

Bir şarkıyı çalarken kendi beğenimden ziyade insanların ne kadar beğenip, eğlenip, dans edebileceğine dikkat etmek benim için önemli. Ben çalarken eğlenmek, eğlendirmek isterim. İyi bir gözlem gerekiyor, nabza göre şerbet vermek gerekiyor.

Her gece aynı tarz mı çalıyorsunuz yoksa içerideki müşteri dağılımı mı sizi yönlendiriyor?

Biz kurgumuzu sene başında oluşturuyoruz. Sezon içerisinde takiplerimize devam edip yeni çıkanları veya eskilerden insanların hoşuna gidecek müzikleri listemize ekliyoruz. Belirli bir listemiz var buna özen göstererek çok dışına çıkmıyoruz tabiki ama günü yeri zamanı müşterilerimizin anlık tepkilerine göre değişkenlik gösterebiliniyor.

Dj’likte yerel, kültürel müziklere de yer var mı?

Kesinlikle evet. Kültürümüzden ödün vermiyorum onları da kullanıyorum. Eski Türk sanat musikisi eserlerimizi günümüze kazandıran başarılı dj dostlarımız var, onları kulüplere taşıdık. Hatta kulüplerde yediden yetmişe herkes dans ediyor, babaanneyle yeni jenerasyon çocuk bile aynı kulvarda dans edebiliyor. Bu orta noktayı bulmak çok önemli, Sahnemizde “ Neşet Ertaş ve Selda Bağcan ” gibi değerli sanatçılarımıza playlistlerimde sıkça yer vermekteyim.

Bu sene en çok çaldığınız 5 şarkıyı paylaşımısınız?

Tarkan - Yap Bi Güzellik

Derya Uluğ - Hadi Çal

Hande Ünsal - Son Perde

Abba - Gimme Gimme

Farruko - Pepas

Dünya’da nerede DJ olarak program yapmak isterdiniz?

Bunu hangi dj’e sorsanız büyük festivaller söylerler muhakkak ama benim sanırım tek istediğim hayalimde olan Ibiza’da müzik yapmak olurdu derim kesinlikle.

Kariyer ve yeni sezon hedefleriniz nedir?

Her zaman üzerine koyarak daha iyi olabilmek en büyük hedefimdir. Yeni sezon içinde hali hazırda çalışmalarına başladığımız single projemize ağırlık verdik. Değerli patronum Yasin Becek ile birlikte üzerine kafa yorduğumuz bir proje ince eleyip sık dokuyoruz. En kısa sürede tüm digital platformlara iddalı bir şekilde giriş yapmayı hedefliyoruz.