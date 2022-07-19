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YEŞİM SALKIM’DAN 2022 YAZ SÜRPRİZİ

Türk pop müzik tarihine yorumcu kimliği ile adını yazdıran Yeşim Salkım ile yetenekli söz yazarı ve besteci Bade Derinöz'ün düeti “Niye Hayat?” müzik lietelerinde aylarca üst sıralarda yer alıp, bir çok ödüle de layık görülmüştü.

19 Temmuz 2022 Salı 13:59
YEŞİM SALKIM’DAN 2022 YAZ SÜRPRİZİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yeşim Salkım, sözü ve bestesi Bade Derinöz’e düzenlemesi Doğukan Aydın’a ait “Küstüm Ne Demek?” şarkısı ile 2022 yaz sürprizini Poll Production etiketiyle 8 Temmuz Cuma günü tüm dijital dünyada yayınlıyor.

 

Mix ve mastering’i Mehmethan Dişbudak’a ait şarkının back vokallerini Bade Derinöz yaptı.

 

Şarkı, hayatta başıma gelmez denenlerin ve ikili ilişkilerde yaşanan olayların kısa bir özeti. Melodik yapısı ve duygusu ile yaz gecesi romantiklerin playlistlerin en favori şarkılarından biri olmaya aday ‘Küstüm Ne Demek’.

 

Sanat hayatına “Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım", "Hiç Keyfim Yok", “Deli Mavi”, “Yeniden Başlasın” ve “Günlerim Soluyor” gibi birçok hit sığdıran Yeşim Salkım, çok yönlü bir sanatçı olarak oyunculuk kariyeriyle de büyük beğeni topladı. “Eşkiya”da başrol karakteri “Emel”e hayat veren sanatçı, 2001 yılında yayınlanan "Şarkıcı" filmiyle “Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. “Casablanca” ve “Bizim Şarkımız” müzikalinde yer aldı. Son olarak ‘Arıza’ dizisinde rol aldı. Müzik kariyeri boyunca 30’a yakın albüm ve single yayınlamış olan sanatçı son olarak; 2020 yılında yayınlanan “Katil Uşak” teklisi ve Bade Derinöz’le düet yaptığı ‘Niye Hayat’  şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Tgrt Haber’de ‘Yeşim Salkım İle Şeffaf Masa’ programını sunmaktadır.

 
“Küstüm Ne Demek?’in video klip yönetmenliğini  Kemal Başbuğ üstlendi. Son derece sade ve Yeşim Salkım’ın oyunculuk performansı ile bezeli video klip kısa film tadında sinematografik bir yapıda çekildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım
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